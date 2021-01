A Nizza il Tunnel del Liautaud si fa il lifting

Diciottomila veicoli ogni giorno percorrono il Tunnel del Liautaud, la galleria che unisce la Promenade del Anglais con la Penetrante e il casello autostradale di Nice Est, oltre che con la vallata del Paillon, il quartiere l’Ariane e la Trinité.

Si tratta di una strada di grande percorrenza, con una galleria (conosciuta dai più come Tunnel del Paillon) che richiede importanti lavori di adeguamento alle norme standard di sicurezza entrate in vigore a seguito dell’incendio nel Tunnel del Monte Bianco che, il 24 marzo 1999, provocò 39 vittime.

Il tunnel è conosciuto dagli automobilisti anche per la presenza di un autovelox che “immortala” i veicoli che superano la velocità di 50 km orari e che si trova quasi allo sbocco.

I lavori saranno ultimati entro il mese di maggio del 2022 e causeranno qualche disagio alla circolazione che verrà chiusa al traffico tutte le sere alle 18 (alle 22 quando sarà finito il coprifuoco) e riaperta il mattino successivo alle ore 6.

Durante la giornata potrà verificarsi qualche rallentamento alla circolazione a causa di restringimenti di carreggiata.

I lavori, del costo di 28 milioni di euro, consistono nella sostituzione delle reti elettriche e degli impianti di allarme, nel ripristino delle uscite di sicurezza che saranno incrementate nel numero fino a 10.

Le pareti del tunnel saranno inoltre rivestire con un prodotto speciale in grado di resistere almeno due ore al fuoco per consentire l’intervento delle squadre di emergenza ed anche, in questo periodo, di asciugare velocemente per essere “pronto” alle 6 del mattino quando la circolazione viene riattivata.

Rallentamenti sono ipotizzabili anche sulle strade limitrofe alla Penetrante che corrono in superficie man mano che i lavori avanzeranno.