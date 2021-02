Il 3 febbraio al Théâtre des Variétés di Monaco c'è 'Il suono del Vento', protagonista il fischio di Elena Somarè

Un evento musicale fuori dal comune attende soci ed amici della Dante Alighieri Monaco mercoledì 3 febbario 2021. Dopo le indimenticabili colonne sonore della serata “Ennio Morricone-Genio e Regolatezza” sul palco del Teatro des Variétés sarà protagonista “Il Suono del Vento”, concerto di Elena Somaré.



Fischiatrice melodica che ha calcato i più prestigiosi palcoscenici italiani ed internazionali, Elena Somaré - scelta fra l'altro per accompagnare il film “Loro” di Paolo Sorrentino - nel 2019 suona all’Auditorium della

Università Sorbonne di Abu Dhabi; nel 2020 è protagonista del documentario “Questa è la mia voce” sull'emittente televisiva della piattaforma SKY Italia, Classica HD.



Il concerto monegasco vedrà dunque il fischio di Elena Somaré incantare l'ascoltatore unito all'animo latino dell’arpista paraguaiano Lincoln Almada, alle sonorità nordiche del chitarrista svedese Mats Hedberg e alla versatilità Jazzistica del pianista Gianluca Massetti. Il fischio della virtuosa italiana oltre al sibilo del vento, ci ricorda il melodioso canto degli uccelli, ci conduce nella dimensione del sogno, tocca le corde dell'anima “Nel fischio c'è l'anima della persona, senza filtri” spiega infatti l'artista. Ma oltre alla capacità musicale, dietro alla quale c'è moltissimo studio, il fischio “di donna” assume implicitamente anche un'altra connotazione. Fischiare è sempre stata considerata un'abitudine maschile, giudicata per le donne sconveniente e addirittura, nei secoli passati, una delle prerogative delle streghe.

Con Elena Somaré questo suono si impone come arte sublime. Arte di donna che il ruolo, la capacità interpretativa, la tecnica, trasformano in "soffio vitale".



Informiamo Soci e Amici della Dante, che il concerto di Mercoledì 03 febbraio 2021 non avrà più luogo alle ore 19,00 ma alle ore 17,00 per rispettare i limiti imposti dal coprifuoco a Monaco. Per permettere al pubblico di rientrare in tempo al proprio domicilio, il concerto terminerà alle ore 18,15.



NORME COVID

INGRESSO: 20,00€ / gratuito per i Soci Dante

BIGLIETTERIA: Sede Dante - Théâtre des Variétés: 1H 30 PRIMA DELL’INIZIO DELLO SPETTACOLO

POSTI LIMITATI - IN SALA : N°135 GALLERIA: N°25

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO il 01/02 info.dantemc@gmail.com +377 97 70 89 48

SPETTACOLO INIZIO ore 17,00 – TERMINE ore 18,15

MASCHERINE OBBLIGATORIE

RICORDIAMO CHE IL BIGLIETTO D’INGRESSO CHE VERRÀ DATO A TUTTI GLI SPETTATORI, SARÀ VALIDO COME GIUSTIFICATIVO PER POTER RIENTRARE AL PROPRIO DOMICILIO ENTRO LE ORE 19,00.