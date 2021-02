Impianti di risalita: stop anche a febbraio

Isola 2000 in una foto d'archivio

“Si va verso un anno bianco”, così si è espresso Jean-Baptiste Lemoyne, Segretario di Stato con delega al turismo. Un anno bianco, ma non di neve.

I rimedi, annunciati ieri, variano dalla proposta di inserire il settore in progetti di finanziamenti europei. Jean-Baptiste Lemoyne ha anticipato che "on va chercher des moyens à Bruxelles" e che verrà attivato un vero piano di sostegno e di rilancio della montagna.

Le stazioni sciistiche non apriranno nemmeno nel mese di febbraio: la situazione della pandemia è troppo pesante e il rischio di esplosione dei contagi talmente alto, che il Consiglio di Difesa ha deciso di ieri di prolungare lo stop agli impianti di risalita anche per il prossimo mese di febbraio, in pratica “neutralizzando” le vacanze scolastiche invernali.

Un brutto colpo per le residue speranze delle stazioni di sci che tra lavoratori diretti ed indiretti occupano 400mila persone.

Sovvenzioni e ristori sono stati assicurati, ma il “succo” della decisione è che le stazioni, per ora bloccate anche a febbraio, si avvicinano ad un anno intero di stop.

Questo lo si potrebbe intuire dal fatto che pure la chiusura dei ristoranti è stata ieri prorogata fino al 6 aprile, cioè ad una data successiva alla Pasqua.

Stazioni di sci aperte con i locali di ristorazione chiusi rappresenta un “contro senso”.

Restano lo sci da fondo, le ciaspole, le attività individuali: stanno dando ottimi risultati (anche perché non vi è alternativa), si fatica a trovare l’attrezzatura e i negozi registrano il tutto esaurito nelle vendite e negli affitti di racchette e sci, ma si tratta di un piccolo spicchio…nulla di più.