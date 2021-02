Quale futuro per la Grande Nautica dopo il covid? Anno record per le vendite di barche usate oltre i 24 metri. Il punto della situazione fatto nel Principato di Monaco

Convegno annuale dell'industria nautica, il Simposio Economico "La Belle Classe Super-yachts", organizzato dallo Yacht Club di Monaco permette di analizzare il settore, le sue evoluzioni, le sue sfide e le sue problematiche, ma anche di riunire armatori e professionisti.

Erano 120 partecipanti, distribuiti tra in presenza e da remoto, che sono venuti per discutere di come il loro settore sta superando le crisi, sia finanziarie (2008-2009) che sanitarie (dal 2020).

"È fantastico poter continuare a discutere con tutti gli attori dello Yachting per questo evento, la 13a edizione. Il contesto particolare ci ha costretti ad adattarci, organizzando questo incontro in un formato misto: metà faccia a faccia - metà distanza. Dimostrare innovazione e agilità è forse la chiave per resistere a questi tempi turbolenti "ha commentato Bernard d´Alessandri, Segretario Generale della Y.C.M. e Presidente del Cluster “Yachting Monaco”.

Molti gli ospiti tra cui Lord Laidlaw, Ambasciatore della Y.C.M. sulle acque di tutto il mondo, armatore del superyacht Lady Christine e navigatore esperto.

L'opportunità per il suo Yacht Club di ottenere il Trofeo YCM Sailor of the Year 2020, che le è stato assegnato lo scorso dicembre, in apertura del simposio.

Dopo un anno governato da restrizioni sanitarie dovute alla pandemia Covid-19, i settori di tutto il mondo hanno dovuto raddoppiare le loro energie per far fronte al terribile momento. L'industria del Great Pleasure Yachting ha superato i cali, come dimostrano i buoni risultati nel settore delle vendite.

Paradossalmente, il 2020 è stato quindi l'anno migliore in assoluto per la vendita di barche usate oltre i 24 metri. Un anno che ha visto una forte richiesta di yacht sia piccoli che grandi. Con 409 unità vendute su più di 30 milioni lo scorso anno e un mese di dicembre considerato il miglior dicembre mai registrato con 57 unità vendute, il mercato sta andando bene, anche se l'anno è stato altalenante.

Il mercato dei saldi nel 2020 è quindi partito bene a gennaio e febbraio, superando nel 2019 quelli dello stesso periodo. Ma a marzo le restrizioni su crociere e viaggi hanno cambiato la situazione nei mesi successivi. Una situazione su cui è tornato Jamie Edmiston, CEO di Edmiston. "Le consegne di gennaio e febbraio sono state elevate, ma con il crollo del mercato da marzo a maggio, abbiamo visto la prima metà del 2020 in calo del -36% rispetto al 2019. Ad aprile, il mercato ha registrato un calo del 77% rispetto ad aprile 2019, mentre ad agosto le vendite globali di yacht sono aumentate di oltre il 115%. Il terzo e il quarto trimestre del 2020 hanno visto un numero totale di vendite superiore rispetto ai due trimestri del 2019 e del 2018 nello stesso periodo ”.