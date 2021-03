Vivere di cioccolato

Per due giorni un gruppo piuttosto sparuto di persone ha fatto quello che nel 1800 raccomandava lo scrittore francese Stendhal: “Diffidate di tutto, Vivete di cioccolato!” e noi, una ventina in tutto, ci siamo chiusi nell’accogliente cucina di Astec di Borgo San Dalmazzo e abbiamo vissuto intensamente di cioccolato.

Puntata sabato pomeriggio 6 marzo 2021

Cuneesi, uova di Pasqua, praline, Sacher, tortini dal cuore morbido, tartufi, personaggi, statue, sculture. Tutto di cioccolato per non dimenticare e non lasciar dimenticare a nessuno che, se avessimo avuto la fortuna di vivere nella vita reale, sabato e domenica scorsi, nello spazio Bertello a Borgo San Dalmazzo, si sarebbe svolta la manifestazione “Un Borgo di Cioccolato”.

Puntata domenica mattina 7 marzo 2021

L’ente Fiera Fredda ha voluto replicare l’esperienza della Fiera Fredda di dicembre e, insieme agli altri soci, tra cui Confartigianato di Cuneo e numerosi sponsor ha organizzato la messa in onda della manifestazione avvalendosi dei canali social di Facebook e Instagram e delle dirette di Targatocn e di colpo, quelle poche persone impegnate nelle riprese, nell’organizzazione, nella regia, nelle interviste, nei cooking show sono diventate 20.000.

Puntata domenica pomeriggio 7 marzo 2021

Da casa migliaia di persone si sono collegate e hanno seguito Pino Oliva che preparava le praline e i cuneesi, che riempiva i gusci di cioccolato con la Birra Geisha del Troll, hanno visto Giovanna Chionetti e tutti gli Amici del Cioccolato decorare le uova e creare personaggi e hanno cucinato le ricette insieme a loro, sfidandosi in concorsi gastronomici.

In un momento in cui il contatto umano è raro e per questo ancora più prezioso, in cui ognuno di noi è obbligato a vivere quasi esclusivamente in compagnia di sé stesso, sapere di avere avuto un pubblico tanto vasto ha un che di “miracoloso”. È il premio per chi si è dedicato con tutto l’impegno possibile per la riuscita di una scommessa che sembrava folle e per tutti noi, che abbiamo avuto la fortuna di dare il nostro contributo, è stato un regalo meraviglioso.

Paola Gula