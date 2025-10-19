Il 22° Open internazionale di scacchi di Menton: una settimana di strategie e passione.

Dal 19 al 26 ottobre 2025, la città di Menton ospiterà il 22° Open internazionale di scacchi, una delle manifestazioni più attese dagli appassionati di questo antico e affascinante gioco.

Il torneo, suddiviso nei gruppi A, B e C, si svolgerà interamente al Palais de l’Europe, cuore pulsante della manifestazione, dove i giocatori si sfideranno in un clima di concentrazione e rispetto reciproco.

Il programma della competizione

Domenica 19 ottobre sarà la giornata inaugurale, con il punto di registrazione dei giocatori dalle 10.00 alle 14.00, seguito dalla cerimonia di apertura alle 14.15 e dalla prima partita (Ronde 1) alle 14.30.

Nei giorni successivi, le partite seguiranno un ritmo serrato:

Lunedì 20 ottobre – ore 14.30: Ronde 2

Martedì 21 ottobre – ore 14.30: Ronde 3

Mercoledì 22 ottobre – ore 9.00: Ronde 4

/ ore 15.30: Ronde 5

Giovedì 23 ottobre – ore 14.30: Ronde 6

Venerdì 24 ottobre – ore 14.30: Ronde 7

Sabato 25 ottobre – ore 10.00: Ronde 8

Domenica 26 ottobre – ore 10.00: Ronde 9

La competizione si concluderà domenica pomeriggio, alle 16.30, con la cerimonia di premiazione e il tradizionale sorteggio della tombola, un momento di festa e convivialità che riunirà giocatori, famiglie e appassionati.

Un evento internazionale nel cuore della Riviera

Nel corso degli anni, l’Open internazionale di Menton è diventato un appuntamento di riferimento per la comunità scacchistica, grazie alla qualità dell’organizzazione e all’atmosfera unica della città.

Tra una partita e l’altra, i partecipanti potranno scoprire le bellezze del centro storico, il lungomare e i giardini mentonesi, unendo agonismo e piacere di viaggio.

Informazioni utili

Per ulteriori dettagli sul regolamento, le iscrizioni e il calendario aggiornato, è possibile consultare il sito ufficiale del torneo o rivolgersi al Palais de l’Europe.

Con questo evento, Menton conferma ancora una volta la sua vocazione a città di cultura, sport e incontro internazionale, dove la mente e la passione si fondono in una settimana di autentica eleganza strategica.