La Messa per i defunti di Covid a Monaco sarà celebrata giovedì alle 11,30

Monsignor Dominique-Marie DAVID, arcivescovo, presiederà una messa per le vittime del COVID-19, giovedì 11 marzo alle 12:30 nella cattedrale di Monaco.

I diversi paesi d'Europa, uniti nel Ccee (Consiglio delle Conferenze episcopali europee) hanno lanciato queste messe per la Quaresima; così dopo Malta (la 9a) e la Moldavia (la 10a), tocca a Monaco, prima dei Paesi Bassi (la 12a). Sarà anche un'occasione per pregare soprattutto per i monegaschi e i residenti che sono morti a causa del COVID-19 nel Principato.



Link al sito del CCEE, con videomessaggio del cardinale BAGNASCO:

https://www.ccee.eu/la-chiesa-in-preghiera-per-le-vittime-della-pandemia/