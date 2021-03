Avvocato nizzardo espulso “manu militari” da un’aula di tribunale ad Aix, proteste in tutta la Francia

La protesta degli avvocati dilaga un po’ in tutta la Francia, anche se l’epicentro è Nizza: la capitale della Costa Azzurra è infatti la città dove risiede Me Paul Sollacaro, origini corse, giovane, ma già affermato avvocato.

I fatti

L’avvocato era intento a difendere un proprio cliente, incarcerato e colpito da Covid 19, in un’udienza che si stava tenendo al Tribunal Correctionnel d’Aix en Provence.



Proprio a causa dell’infezione da coronavirus, Me Paul Sollacaro chiedeva al tribunale di stralciare la posizione del proprio cliente.

Di fronte al diniego, l’avvocato chiedeva allora che l’imputato, nonostante gli evidenti rischi, fosse condotto in aula per partecipare all’udienza dalla quale sarebbe potuto uscire con una condanna fino a venti anni di carcere per una questione di stupefacenti.



A questo punto sarebbe nato un alterco e il presidente della corte avrebbe ordinato alla polizia di espellere, manu militari, l’avvocato, tra l’altro chiamandolo “monsieur” e non, come gli sarebbe spettato, “Maître”.



La questione non poteva logicamente fermarsi qui, anche perché l’avvocato, che afferma di essere stato trattato con brutalità, ha presentato denuncia per violenze aggravate.



Da quel momento la vicenda è come esplosa e, attraverso le reti sociali dove sono postati centinaia di commenti, è diventata prima virale e poi ha suscitato un po’ in tutti i centri francesi proteste e gesti di solidarietà.



Ci si chiede, tra l’altro, se si possa espellere dall’aula un avvocato che sta difendendo un proprio cliente e viene posta l’attenzione sull’inusualità del gesto del presidente della corte di Aix en Provence.



Il procedimento dovrebbe ora essere delocalizzato in altra sede, per ovvie ragioni di opportunità, ma è attesa anche una reazione da parte del Ministro di Giustizia.



Dal Palazzo di Giustizia di Aix, fino ad ora, non trapelano commenti.

L’avvocato Paul Sollacaro è figlio del presidente dell’ordine degli avvocati di Ajaccio Antoine Sollacaro, assassinato nel 2012 in Corsica, pare da membri della banda criminale del 'Petit Bar', di cui è stato recentemente chiesto il deferimento davanti alla Corte di Assise.