Il grande salone immobiliare di Cannes spostato a settembre 2021

Il Mipim , l'evento annuale che caratterizza il mercato immobiliare e che da sempre contraddistingue la primavera Cannes, quest’anno si svolgerà a settembre, quando si presume che, grazie ai vaccini, la situazione sarà in netto miglioramento.

Il Mipim da sempre rappresenta il momento di incontro tra i maggiori attori del mercato immobiliare: investitori, programmatori, consulenti, titolari di aste, gestori, architetti, designer, avvocati, imprese di costruzione, utenti, società di sviluppo, autorità locali e regionale.

Dopo l’annullamento dello scorso anno, il Meeting dovrebbe tornare il 7 e 8 settembre con la previsione di una platea di partecipanti tra le 5 mila e le 10 mila persone: nel 2019 furono quasi 30 mila i partecipanti, provenienti da 28 Paesi al mondo.

Il digitale giocherà un ruolo importante, ma, sostengono gli esperti, non basta: serve da supporto, ma non riesce a sostituire in tutto e per tutto il contatto umano.

Sarà un’edizione “ ibrida ” con una piattaforma digitale che ritrasmetterà gli incontri e darà spazio alle esposizioni e agli incontri.

Esordirà così, nei grandi appuntamenti, il sistema “misto” fatto di presenza e di collegamenti, con riunioni meno affollate, ma con i protagonisti presenti sul territorio, anche se collegati da luoghi diversi, in spazi più piccoli e più sicuri.

Un'opportunità enorme per il turismo di affari ed anche uno dei momenti clou per sperimentare le nuove tecnologie chiamate a “trasformare la vita”, le abitudini e i comportamenti nel dopo pandemia, quando tutto non sarà più come prima.