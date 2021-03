La Trinité, il comune é tecnicamente fallito?

Il comune di La Trinité, alle porte di Nizza, raggiungibile attraverso la Pénétrante, due passi dal quartiere Ariane e dal casello di Nice Est, è tecnicamente fallito?

E’ l’ipotesi che emergerebbe dall’analisi dei conti effettuata da KPMG, un ufficio di verifica dei conti di Parigi che ha preso in esame i bilanci che vanno dal 2014 al 2019, periodo di gestione di amministrazioni precedenti rispetto all’attuale affidata al sindaco Ladislas Polski.



Un debito talmente grande da rendere praticamente impossibile uscirne: se nel 2017 si parlava di 40 anni per sanare la situazione, esaminati i conti dell’anno successivo si è passati a 300 anni, tre secoli , un periodo oggettivamente…un po’ troppo lungo.



La causa?

Emergerebbero dall’analisi dei conti anomalie “pesanti” come la mancata iscrizione di un debito di 760mila euro col Dipartimento delle Alpi Marittime per una questione di IVA legata alla realizzazione di una scuola, la mancata iscrizione per tre anni di un debito di 400mila euro relativo alla gestione dei pompieri, un totale di 1,2 milioni di euro dei quali vi sarebbe traccia solo per un terzo.



Poi la solita soluzione sperimentata un po’ dappertutto quando il debito si alza e le amministrazioni non sanno che fare: entrate gonfiate o iscritte senza fondamento.

In particolare risulterebbe iscritta, nella parte attiva, la somma di 2 milioni di euro per la vendita di un terreno in località Collet du Moulin, in quegli anni non avvenuta.

Il terreno è poi stato venduto, ma solo ultimamente, dalla nuova amministrazione alla Métropole Nice Côte d'Azur.



Il tutto porterebbe al 150% il debito rispetto al bilancio di gestione della città.

Di che allarmare anche le Finanze Pubbliche: si attendono ora provvedimenti da parte delle autorità finanziarie e non solo.



L’aria a La Trinité, soprattutto relativamente a chi ha amministrato negli anni presi in esame, potrebbe farsi pesante.