Roba da Guinness, domani Nizza lancia l’operazione “5.000 vaccini in un giorno in un solo sito”

Siamo a metà strada tra la performance sportiva ed una grande operazione di salute pubblica. La si può leggere in entrambe le maniere.

Fatto sta che domani, venerdì 9 aprile, il grande centro di vaccinazioni di Nizza che si trova al Palazzo delle esposizioni darà vita all’operazione “5000 vaccini in un giorno in un solo posto”.



Difficile dire se il record sarà omologato, se si scomoderà il guinness o se semplicemente cinquemila persone di Nizza riceveranno l’agognata dose di vaccino anti Covid, fatto sta che domani si vivrà “sopra il Paillon” una giornata particolare, forse esaltante.



L’iniziativa è della città di Nizza che intende in questa maniera sveltire ancora di più le vaccinazioni per cercare di creare una situazione di sicurezza in città in previsione dell’estate con i suoi turisti e della fine dello stato di emergenza che in Francia non dovrebbe più essere rinnovato alla scadenza del 1° giugno.

Così domani verrà lanciata l'operazione "5000 vaccini in un giorno e su un unico sito".



Quello del Palais des Expositions é l'unico centro in Francia ad offrire tale capacità vaccinale: i vaccini sono giunti, sono in quantitativo sufficiente ed anche la parte burocratico-amministrativa subirà modifiche per contrarre i tempi.