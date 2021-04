Il Salone Top Marques cede e fissa le date del Principato di Monaco al 2022

Top Marques Monaco è il rinomato salone automobilistico delle vetture di lusso e da collezione in quanto vetrina mondiale dei più bei bolidi come Pagani, Koenigsegg, Apollo, Dallara, McLaren, Ferrari, Aston Martin.

Il Top Marques offre al pubblico la possibilità di vedere, provare e acquistare i prodotti di spicco del salone

Le ragioni del successo di questo grande show? Tecnologie d’avanguardia per ottenere le migliori performance, schierate in un salone dall’atmosfera raffinata, tra sogno, prestigio e voluttà.

Dopo una prima comunicazione che lo vedeva al Grimaldi Forum da 1 al 5 settembre 2021 è arrivato lo spostamento ufficiale dall'8 al 12 giugno 2022.

«Ovviamente è stata una decisione difficile da prendere, ma oggi non ci sono le condizioni perché l'evento si svolga in totale tranquillità. La mancanza di visibilità e le restrizioni internazionali ancora in vigore ci hanno costretto a rinviare con riluttanza la 17a edizione di Top Marques Monaco al prossimo anno », ha dichiarato Salim Zeghdar, CEO di Top Marques. «Questa nuova data ci permetterà di accogliere i nostri espositori e i nostri visitatori, molti dei quali provenienti dall'estero, nelle migliori condizioni possibili. «Io e il mio team stiamo già lavorando all'organizzazione di quella che sarà un'edizione eccezionale. Non vediamo l'ora di promuovere l'industria dei trasporti di lusso e le sue innovazioni in tutto il Principato e oltre. Stiamo preparando una serie di sorprese, oltre a lavorare a diverse novità per l'evento. Sarà un'incredibile celebrazione dell'automobile! "

Per ulteriori informazioni appuntamento sul sito : www.topmarquesmonaco.com