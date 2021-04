Covid 19, a Nizza un aiuto per affrontare e curare gli effetti a lunga durata

Dopo aver contratto il Covid-19, un certo numero di persone subisce il permanere di alcuni sintomi e degli effetti dell’infezione per un periodo anche superiore a cinque settimane, a volte anche per mesi .

Sintomi in diverse forme: affaticamento, disturbi neurologici (cognitivi, sensoriali, mal di testa), perdita di olfatto e gusto, ansia o disturbi depressivi, disturbi cardiotoracici e respiratori con, in alcuni casi, perdita di capacità respiratorie.



Si tratta di effetti reversibili, ma è essenziale una gestione multidisciplinare che coadiuvi il trattamento: riposo, supporto psicologico, riabilitazione respiratoria od olfattiva, trattamento dello stress.



Il Ministero della Solidarietà e della Salute ha riconosciuto come " Maison Sport-Santé " il protocollo “ Nice Acti'Santé " della Città di Nizza che offre un programma di 12 settimane per cittadini con sintomi prolungati di Covid-19.

Per una migliore gestione viene creata una combinazione tra la pratica di un'attività fisica, il supporto psicologico e quello dietetico.



I pazienti beneficeranno di cure individualizzate da parte del team che consistono in una valutazione dell'idoneità fisica e un colloquio motivazionale all'inizio e alla fine del programma, nonché un colloquio individuale con uno psicologo e un dietologo.



Quindi 24 sessioni di attività fisica, in gruppo o individuale a casa, focalizzate principalmente al miglioramento della funzione cardio-respiratoria.



La città di Nizza invita quanti desiderano partecipare all’iniziativa a registrarsi per telefono o e-mail: 06.13.05.35.73 / sportsante@ville-nice.fr



Le sessioni di attività fisica si svolgeranno da lunedì 19 aprile, come segue:





Lunedì dalle 11 alle 12 e dalle 12,30 alle 13,30 presso il Centro Animanice Gorbella (Nizza Nord);

Martedì dalle 11 alle 12 e dalle 12,30 alle 13,30 presso il Centro Animanice Constanzo (zona République – Porto);

Venerdì dalle 11 alle 12:00 al Parc des Sports Charles Ehrmann (Nice Ouest).



L'attività fisica è riconosciuta come una terapia non farmacologica a tutti gli effetti in molte malattie croniche. Per questo motivo, con riferimento agli effetti prolungati provocati dal Covid-19, l'Alta Autorità Sanitaria (HAS) raccomanda la ripresa dell'attività fisica adattata alle capacità del paziente il prima possibile.