Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Juan-les-Pins e Cap d’Antibes (Foto)

“Dalla parte del mare”, Danilo Radaelli, sempre in sella alla sua bicicletta, ti accompagna nuovamente in alcune delle località più esclusive e “gettonate” della Costa Azzurra, posti da sogno…che fanno sognare.

Juan-les-Pins e Cap d’Antibes: sono località “cartolina”, biglietti da visita per un territorio votato al turismo ed in grado di attrarre l’attenzione di chi ama “il bello”.

Lo fa questa volta “dalla parte del mare” soffermandosi a fotografare la Costa e, aiutato dalla giornata tersa, proponendo anche il massiccio dell’Esterel, in lontananza.





Juan-les-Pins

Situata a ovest del famoso Cap d'Antibes, la località balneare di Juan les Pins riflette la dolce atmosfera della Riviera case lussuose, palazzi, ville e alberghi rinomati si affacciano sul mare blu e sui giardini che emanano deliziosi profumi provenzali.

Si può ancora intuire cosa fosse un tempo l’immensa pineta, che sorgeva accanto a spiagge di sabbia fine, prima di trasformarsi in una mitica città di mare frequentata dall'élite artistica nel corso dei secoli.



Oltre alla sua vibrante atmosfera, Juan les Pins ospita un evento musicale che valorizza ulteriormente la sua immagine di città festosa. Dalla fine della seconda guerra mondiale, la città si è affermata come uno dei principali luoghi del jazz e ha accolto artisti illustri come Sidney Bechet, Ella Fitzgerald e Duke Ellington.

Può essere piacevole concedersi una pausa all'Exflora Park, che si estende per quasi 5 ettari. Ospita circa 330 specie di piante disseminate intorno ad un grande oliveto. Qui si possono ammirare i diversi stili dei giardini mediterranei, che vanno dall'Antica Roma alla Riviera del XIX secolo. Imperdibile l'immenso sentiero acquatico lungo 500 metri che scende verso il mare, costeggiato da sontuosi roseti.





Cap d’Antibes

Qualche notizia su Cap d’Antibes con l’aiuto del web.



All’inizio di Cap d’Antibes, sulla costa occidentale, si trova un affascinante porticciolo recentemente restaurato, il Porto de la Salis, che risale agi inizi del XX secolo e può accogliere fino a 245 barche fino a 7 metri di lunghezza. Il muretto in pietra permette inoltre ai sognatori di sedersi per qualche istante proprio davanti alle barche.



Di fronte al porto inizia lo chemin du Calvaire che conduce al bosco e all’altopiano de la Garoupe.

Il bosco de La Garoupe ha un’estensione di 9 ettari ed è caratterizzato da una vegetazione fitta e incontaminata. Il Bosco, che appartiene al Conservatorio del Litorale, è un luogo ombreggiato dove regnano la calma e il relax e dove è possibile fare infinite passeggiate immersi nel verde.

Qualche decina di metri più in su si erge l’altopiano de La Garoupe, un luogo unico e imperdibile di Antibes Juan-les-Pins, raggiungibile anche in auto tramite la Route du Phare. Proprio sull’altopiano sorgono il faro e il semaforo marittimo di proprietà della Marina nazionale francese, l’oratorio Peynet e la bella Chapelle de la Garoupe, dichiarata monumento storico.

Più a sud, sempre dal versante occidentale, la baia de la Garoupe, con le sue tante piccole spiagge private, è uno dei luoghi di partenza del sentiero del litorale, anche noto come Sentiero di Tire-Poil. L’area, di proprietà del Conservatorio del Litorale, è interamente protetta. Il sentiero, un anello di 5 km attrezzato, è di facile accesso, a patto di indossare scarpe adatte (sono tuttavia presenti delle scale, quindi l’accesso non è consentito con sedie a rotelle e passeggini).