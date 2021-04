Quando l'influencer marketing assume il suo vero ruolo, Meet Up Agency è la certezza

L'agenzia Meet Up, specializzata in influencer marketing e pubbliche relazioni, è stata fondata con l'obiettivo di stimolare la regione PACA ed evidenziare il know-how regionale. Tutto l'anno, l'agenzia supporta i propri clienti nella loro crescita digitale.



L'8 aprile 2021 c'è stata la prima edizione del Press Day dell'agenzia. L'evento si è svolto in una location d'eccezione, sulla Promenade des Anglais, in una sala barocca del Westminster Hotel, solo su invito e fasce orarie per la stampa e gli influencer della regione.

Questa prima edizione ha premiato marchi e designer della regione su diversi temi: Moda, Bellezza, Home Living, Cibo e Gioielli.



Fahra Minchella, la fondatrice dell'agenzia e il suo team sono stati i portavoce dell'immagine di ogni marchio.

