L’ANPI “Costa Azzurra” festeggia a Nizza il 25 aprile: musica e commozione (Video e Foto)

La sezione Costa Azzurra dell’ANPI, intitolata ad Isotta Gaeta e Angelo Grassi, ha festeggiato e ricordato il 25 aprile, festa della Liberazione dal nazifascismo, con una serie di incontri nei punti emblematici di Nizza, legati alla Resistenza.

(Il video é di Marco Callá per Radio Blog Onda Azzurra)

Era presente Bruno Breschi di 92 anni, partigiano combattente, accolto dalla presidente della sezione Laura Albanese.

Hanno contraddistinto la giornata alcuni momenti di raccoglimento e di musica con l’immancabile “Bella ciao” oltre ad una pedalata in città per “festeggiare” la ricorrenza.

Particolare commozione nel giardino Wilson dove una stella ricorda Sandro Pertini, il Presidente partigiano, esule a Nizza, che amava trascorrere il tempo libero proprio in questo piccolo spazio verde.

Soste anche in Place Garibaldi, in Rue de France e in Avenue Jean Médecin per ricordare eroi italiani caduti per la libertà a Nizza.

Le fotografie sono di Patrizia Gallo e di Danilo Radaelli.