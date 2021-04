Leonardo Verona come Nicola Domini: quando il talento scala il Network

Verona è stato capace di creare una community (Marketerzeta), con una vision e una core value molto precisa. Infatti, marketerzeta conta migliaia di persone che fanno network marketing da ogni parte d’Italia e di Europa, di fatto è l’unica community in Italia ad aver decuplicato il fatturato nell’anno solare 2020, passando da 20.000 euro mensili ai 209.000 mensili.

Verona ci specifica una cosa “Marketerzeta nasce per offrire formazione gratuita a chi si vuole avvicinare a questa industria, con una nomea non proprio pulita. Noi a differenza di altri offriamo sostanza e trasparenza, e affianchiamo le persone sul campo passo dopo passo, con strumenti innovativi come lo è il digitale, senza però dimenticarci della migliore formazione per il Network Marketing tradizionale, ma svecchiato dal nostro modello operativo”.

Infatti, Marketerzeta sta cambiando le regole del gioco a livello Internazionale, sono recenti le aperture delle nuove sedi nel Regno Unito, Spagna e Svizzera, molto presto anche da noi in Francia?

L’obiettivo di Verona e Marketerzeta è rompere le credenze che il network marketing sia porta a porta, abiti presi in prestito dai parenti e amici, e immagini distorte di auto a noleggio e residenze “farlocche. Tutto questo - spiega Leonardo Verona - non è Marketer Zeta. Inoltre, ci tiene a ribadire che MZ si differenzia dai modelli operativi di chi faceva questa attività negli anni 90 o primi anni del 2000. In questi anni Verona e i suoi soci si sono formati solo dai massimi esperti del settore, quali: Gianluca Spadoni, Eric Worre o nel caso delle strategie digitali Russel Branson.

La velocità per Marketerzeta è stata tutto: un gruppo di persone ossessionate dalla mission con giornate che toccano anche le 15 ore no stop. Inoltre, la proposta di valore del team Toscano è super compatibile con un’altra attività quale università/lavoro da dipendente/business tradizionale essendo sostenibile anche dedicando solo una parte della propria giornata e potendo tranquillamente lavorare da remoto.

Il Milione di euro al mese. Questo è l’obiettivo da penetrare per la struttura di Leonardo Verona, in modo da consacrarci come la community N1 in Europa.