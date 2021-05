Da Cuneo a Nizza in treno, senza interruzioni: ora è nuovamente possibile (Foto)

Il Train des Merveilles torna a percorrere la valle della Roya, senza interruzioni.

Da Cuneo a Tende, a Breil, fino a Nizza: la linea che è “nel cuore” degli italiani che l’hanno eletta “luogo del cuore” ha finalmente ripreso la sua attività interrotta, in modo drammatico, sotto l’incalzare degli elementi durante la tempesta Alex, lo scorso mese di ottobre.

“Dopo diversi mesi di lavori, è stata finalmente riaperta la linea ferroviaria Nizza-Sospel-Breil-Tende. Costituisce per la valle Roya una vera e propria ancora di salvezza che la sua interruzione ha reso ancora più evidente. Ringrazio SNCF e la Regione per il lavoro svolto. Il fatto che questa linea funzioni di nuovo è un grande sollievo per tutti nella valle”, questo il commento di Jean-Claude Guibal, Sindaco di Menton e Presidente della Communauté de la Riviera Française.

Per Christian Estrosi, sindaco di uno dei 2 “capolinea”: “Una superba accoglienza per il ritorno alla vita delle nostre valli. Il ritorno di #TER Nice-Breil-Tende, dopo 6 mesi di emergenza lavorativa, è la gioia di tornare alla vita reale”.

Resta ancora da completare la tratta Breil – Ventimiglia, al momento servita da un servizio sostitutivo che “deve fare i conti” con i lavori stradali che provocano non pochi problemi.