“E quindi uscimmo a riveder le stelle”, da stasera si può!

Oggi la Francia “vive” la seconda tappa del “deconfinamento” , forse la più importante, quella che scalfisce il coprifuoco, libera, almeno per due ulteriori ore le persone, consente un a passeggiata dopo cena.

Riaprono i bar e i ristoranti, almeno all’aperto, con misure strette, ma pur sempre significative.

Non a caso nei giorni scorsi in tutti i quartieri di Nizza era un gran lavorare, si respirava quasi l’atmosfera degli ultimi giorni di vacanza, quando ormai non si vede l’ora che la scuola riapra.

Da questa sera, per dirla con Dante Alighieri… “E quindi uscimmo a riveder le stelle”.



Seconda tappa – 19 maggio 2021

Coprifuoco spostato alle 21;

Lavoro a distanza confermato nelle medesime condizioni di prima;

Riapertura dei commerci, nello stretto rispetto delle norme e dei gesti barriera;

Riapertura dei dehors, ad ogni tavolino non più di 6 persone;

Riapertura dei musei, teatri, cinema, monumenti, sale da spettacolo con il pubblico seduto, limite di 800 persone all’interno e 1.000 all’estero;

Riapertura delle strutture sportive all’aperto ed al chiuso, limite di 800 persone all’interno e 1.000 all’estero;

Ripresa delle attività sportive sia al coperto, sia al chiuso con specifici protocolli;

Vietati assembramenti di più di 10 persone.



Prossima tappa, il 9 giugno!