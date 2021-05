“Yannick Alléno à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo” ha aperto sulla terrazza del Palace (foto)

Dopo qualche mese di riflessione e preparativi, Jean-Luc Biamonti, Presidente Delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer e Louis Starck, Direttore Generale dell’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, hanno inaugurato alla presenza dello chef Yannick Alléno, il ristorante Yannick Alléno à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo.

La proposta gastronomica dell’Hôtel Hermitage, celebrata sulla terrazza soleggiata del celebre albergo di lusso dell’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, ideata nel 1999 da Joël Garault e premiata con una stella Michelin, si reinventa con l’arrivo di Yannick Alléno, celebre Chef pluristellato.

Yannick Alléno à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo è la prima tappa dell’insediamento dello Chef nel Principato, che sfocerà nella Primavera 2022 nella trasformazione del ristorante, che diventerà un Pavyllon. Si tratta di un arrivo voluto da un altro Chef pluristellato, Alain Ducasse

Simbolo dell’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, il ristorante ha visto succedersi, fin dal 1999, di tutta una serie di Chef talentuosi, come Joël Garault, Benoit Witz e ultimamente Jean-Philippe Borro, Executive Chef del Palace, che hanno proiettato lo stabilimento nel firmamento dei grandi ristoranti, ottenendo una stella Michelin. È stata proprio questa primavera 2021, del tutto diversa dalle altre, a segnare l’inizio di una nuova era, con l’arrivo di Yannick Alléno.

Insieme a Yannick Alléno e a Jean-Philippe Borro, Executive Chef dell’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, lavorano nella cucine del ristorante Guillaume Bellayer, Camille Vivian & Fabrice Pilati, sous-chef, nonché lo chef pasticciere Nicolas Baygourry. In sala Nicolas Gandillet orchestra il servizio al fianco di Franck Damatte, chef sommelier.

Giacché un pranzo o una cena allo Yannick Alléno à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo deve essere vissuto come una parentesi di serenità, l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo ha creato l’Instant Yannick Alléno. Cena per due, notte in camera vista mare, prima colazione e tutta l’esperienza Monte-Carlo Société des Bains de Mer, da degustare senza moderazione. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro link: https://www.montecarlosbm.com/it/offerte/instant-yannick-alleno

Informazioni

Yannick Alléno à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo

Hôtel Hermitage Monte-Carlo

Square Beaumarchais

MC 98000 Monaco

Informazioni/Prenotazioni : +377 98 06 98 98 - restaurantalleno@sbm.mc

Pranzo dal 12h alle 3 & Cena dalle 7 alle 9h30 (orari soggetti a cambiare secondo le misure del governo)