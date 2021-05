Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Saint Cézaire sur Siagne il il Pont de Tuve (Foto)

Saint Cézaire sur Siagne, dove ci conduce questa volta, in sella alla sua motocicletta il “nostro” Danilo Radaelli è un villaggio, ottimamente preservato, posto a 16 km da Grasse e 30 km da Cannes.

Arroccato orgogliosamente alla montagna, che domina la valle selvaggia del Siagne e srotola i suoi terrazzamenti coltivati ad, il villaggio si specchia nelle acque del Siagne, mirabilmente limpide, che lungo il loro percorso svelano cascate, mulini, vecchi ponti, nonché una fauna e una flora con specie a volte uniche.





Un bellissimo villaggio che svela le potenzialità fatte di tranquillità e ozio estivo di un autentico villaggio provenzale con la sua piazza principale ornata da una bella fontana conosciuta come Mulets, il suo castello che ospita il municipio, i suoi piacevoli ristoranti con terrazze ombreggiate e un grandioso panorama sulla valle.

Le visite guidate permettono di scoprire la sua famosa Grotta, i suoi dolmen e tumuli e di seguire le tracce ben visibili del suo passato romano e medievale.





Rinomata per i suoi prodotti locali: olio d'oliva, formaggio di capra e miele, è anche un luogo ideale per le attività sportive; c'è una vasta scelta tra trekking, arrampicata, speleologia, mountain bike, equitazione, bowling, tennis, tiro con l'arco o anche il parco di arrampicata sugli alberi.