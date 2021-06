Lotta ai rumori: Nizza parteciperà alle sperimentazioni e si doterà di strumenti di controllo delle emissioni sonore dei veicoli

Accordo quadro con lo Stato per il controllo del livello sonoro dei veicoli in circolazione mediante un radar acustico sperimentale: il sì definitivo è venuto dal Consiglio della Métropole Nice Côte d'Azur che ha approvato la convenzione.

Da 10 anni Nizza e la Métropole sono impegnate nella lotta al rumore, che ha un impatto diretto sulla qualità della vita e sulla salute dei cittadini: sono state le prima, in Francia, a mettere in atto, nel 2010, un Piano di prevenzione del rumore ambientale. La città è dotata di 45 sensori e di un Osservatorio del rumore che ha ottenuto riconoscimenti come il Silver Decibel nel 2016 e il Gold Decibel nel 2019.

Per andare ancora oltre nella lotta all'inquinamento acustico, prima causa di disturbi psicologici e del sonno, la Métropole Nice Côte d'Azur si appresta a sottoscrivere un accordo quadro di 24 mesi che consentirà di testare un sistema automatizzato di controllo dei livelli sonori dei veicoli in circolazione.

La città metropolitana si è offerta volontaria per partecipare a questo esperimento nazionale come altri cinque enti locali: Bron, Parigi, Rueil-Malmaison e Villeneuve-Le-Roi.

Saranno apposti dei pannelli informativi sugli assi stradali che saranno dotati, a fine 2021, del dispositivo di prova che sarà testato a partire dal prossimo anno, in modo fittizio, senza sanzioni durante l'intero periodo di sperimentazione.

L’asse stradale selezionato a Nizza per testare il dispositivo è Avenue Felix Faure: al termine del periodo sperimentale lo Stato deciderà se approvare i dispositivi e implementare il numero dei comuni.

Senza attendere l'esito delle sperimentazioni, la Métropole Nice Côte d'Azur implementerà sia il numero dei display acustici educativi, sia le operazioni della polizia municipale.

Un primo modello sperimentale è già stato installato sulla Route de Turin: entro la fine dell'anno verranno allestite una decina di ulteriori zone di controllo dotate di display didattici.