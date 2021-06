Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti.

ANTIBES

Les Dimanches de la Garoupe

Domenica 13 giugno 2021 dalle 10 alle 16

L'associazione Amici di Saint Armentaire organizza un mercato contadino sull'Esplanade de la Garoupe. Ci sono frutta, verdura, uova, carne, pasta fresca, conserve, marmellate, birra.

Sanctuaire de la Garoupe



Les Casemates de la création - Exposition Olivieri

Fino al 30 giugno 2021

Casemate Comte



CAP D'AIL

5ème édition de la Nuit Blanche des Livres - Cap d'Ail

Sabato 12 giugno 2021 dalle 15 alle 21

Villa Les Camelias - Cap d'Ail

17 av Raymond Gramaglia



Rêves de jardins, jardins rêvés

Fino al 17 settembre 2021

Villa Les Camelias

17 av Raymond Gramaglia - 06320 CAP D'AIL



CARROS

Exposition Tellus

Fino al 20 giugno

Centre International d'Art Contemporain

Plaço du Casteu - Château de Carros



EZE

Opéra au Jardin

Sabato 12 giugno 2021 ore 19 e 20,30

Jardin Exotique d'Eze

Concert lyrique

Rue du Château



LE BROC

Donel Jack’man

Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

Venerdì 11 giugno 2021 ore 20,30

12 rue des Jardins



LEVENS

Exposition de Nathalie Broyelle "Florilège"

Fino al 28 agosto 2021

Galerie du Portal, Levens

Galerie du Portal - 1 Place v. Masseglia



MENTON

La ville à Vélo !

Visite promenade de la ville en Vélo

Partenza Musée du Bastion tutti i giovedì ore 9,30

Durée : 2h

Tarif : 9 € Vélo électriques à disposition, venir avec son matériel de sécurité et une bouteille d’eau.

Musée du Bastion

2 Quai de Monléon



Spectacle Musico-poétique : Sommes-nous cuits comme la grenouille ?

Venerdì 11 giugno 2021

Théâtre du Lavoir

63 boulevard du Fossan



Bord de mer piéton

La promenade du Soleil é chiusa alla circolazione dal venerdì alle 18 al lunedì alle 6



VISITE GUIDÉE : LE JARDIN SERRE DE LA MADONE

Giovedì 10 giugno 2021 ore 15

Venerdì 11 giugno 2021 ore 15

Sabato 12 giugno 2021 ore 15

Domenica 13 giugno 2021 ore 15

Martedì 15 giugno 2021 ore 15

Mercoledì 16 giugno 2021 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio, 06500 Menton



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 10 giugno 2021 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN DES COLOMBIÈRES

Venerdì 11 giugno 2021 ore 10,30

Martedì 15 giugno 2021 ore 10,30

312 Route de Super Garavan



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN DE MARIA SERENA

Venerdì 11 giugno 2021 ore 14,30

21 Prom. Reine Astrid



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN FONTANA ROSA

Lunedì 14 giugno 2021 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 14 giugno 2021 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



VISITE GUIDÉE LES RUELLES DE L’HISTOIRE

Martedì 15 giugno 2021 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Exposition: Le Bastion, d’Honoré II à Jean Cocteau

Fino a settembre 2021

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III 06500 Menton



MONACO

Pause écriture

Giovedì 10 giugno 2021 ore 14

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

8, rue Louis Notari



Série Grande Saison

Domenica 13 giugno ore 18 Auditorium Rainier III

Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Alondra de la Parra avec Jorge Luis Prats, piano. Au programme : Darius Milhaud, George Gerswhin et Maurice Ravel

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Happy Hour Musical

Martedì 15 giugno 2021 ore 18,30

Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par le Quintet Les Vents du Sud avec Raphaëlle Truchot Barraya, flûte, Marie B. Barrière Bilote, clarinette, Mathieu Bloch, hautbois, Arthur Menrath, basson et Patrick Peignier, cor.

Au programme : George Onslow, Claude Debussy et Francis Poulenc

Maison de France

42, rue Grimaldi



Monarchèo

Fino al 30 giugno 2021

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Marginalia

Fino al 5 settembre 2021

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

Avenue Princesse Grace



Shimabuku

Fino al 3 ottobre 2021

Nouveau Musée National de Monaco

Villa Paloma



Exposition interactive "Immersion"

Fino al 30 dicembre 2021

Musée océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

Docteur Alil & Mister Vardar

Théâtre de la Comédie de Nice

Dal 10 giugno al 19 giugno

12 rue Auguste Gal



La belle Otéro

Théâtre de la Cité

Venerdì 11 giugno 2021 ore 18

3 rue Paganini - 06000 NICE



Concert Symphonique - Perruchon, Saint-Saens, Poulenc

Opéra Nice Côte d'Azur

Dal 12 al 13 giugno 2021

Horaires: ore 20 sabato e ore 15 domenica

4-6 rue Saint-François de Paule - 06300 NICE



Le Vynil Comedy Club

Théâtre de la Cité

Sabato 12 giugno 2021 ore 20,30

3 rue Paganini



Roxane

Fino al 20 giugno 2021

Port de Nice - Esplanade de la Douane

Horaires :

19:00 : samedi, dimanche et mardi. 21:00 jeudi 10 juin au dimanche 20 juin

Quai Amiral Infernet



Hugo au Bistrot

Fino al 16 giugno 2021

Théâtre National de Nice

20:30 les mardis et les mercredi. 20:00 jeudi. 20:30 vendredi. 15:30 samedi. Durée : 1h30. À partir de 11 ans.

Promenade des Arts



Ballet Nice Méditerranée

Fino al 19 giugno 2021

Kiosque à Musique

Horaires:

12:00 - Sauf samedi 12, dimanche 13, lundi 14, et mardi 15 juin.

Jardin Albert 1er



Concert Symphonique - Perruchon, Saint-Saens, Poulenc

12 e 13 giugno 2021

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule - 06300 NICE



Hygie et Panacée de Frédérique Nalbandian

Fino al 12 giugno 2021

Galerie Eva Vautier

2 rue Vernier - 06000 NICE



Nice, Sur les traces de Charles Nègre

Fino al 13 giugno 2021

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier - 06300 NICE



Ironman France-Nice 2021

Domenica 13 giugno 2021

Promenade des Anglais



Antoine de Saint-Exupéry à Nice

Fino al 14 giugno 2021

Musée Masséna

65 rue de France - 35 Promenade des Anglais



My Ladies Rock

Dal 15 al 16 giugno 2021 ore 20

Théâtre National de Nice

Promenade des Arts - 06300 NICE



Fonds International d’Objets Imprimés de Petite Taille

Fino al 19 giugno 2021

La Station

89 route de Turin



Sur Les Bords, 9° Version

Fino al 25 giugno 2021

Maison Abandonnée [villa Cameline]

43 avenue Monplaisir



She-Bam Pow Pop Wizz! Les Amazones Du Pop

Fino al 29 agosto 2021

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.AM.A.C.

Place Yves Klein



Cécile Bart : Je suis bleue

Fino al 30 agosto 2021

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



Miles - Julie Béna

Fino al 19 settembre 2021

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard



More shoes more boots more garlic - Camille Lapouge

Fino al 19 settembre 2021Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard



Sebastião Salgado, « Déclarations »

Fino al 26 settembre 2021

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier - 06300 NICE



Photographes en Asie "Inside Japan" Roberto Badin

Fino al 27 settembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Pierre Matisse, un marchand d’art à New York

Fino al 30 settembre 2021

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez - 06000 NICE

Tél : +33(0)4 93 81 08 08

Email : musee.matisse@ville-nice.fr

Informations www.musee-matisse-nice.org

Accessible PMR



La Bataille des Beaux-Arts. Art et Politique à Nice au XIXe siècle

Fino al 31 ottobre 2021

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 av des Baumettes



La Télé de Moya – Oh la la, quelle histoire !

Fino al 13 novembre 2021

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage - 06000 NICE



Cent portraits pour un siècle

Fino al 14 novembre 2021

Palais Lascaris

15 rue Droite



"Dans un monde flottant" Caribaï, artiste peintre

Fino al 15 dicembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Médias et Sport

Fino al 2 gennaio 2022

Musée National du Sport

Bd des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



Sosno Squatte l'Antique

Fino al 23 gennaio 2022

Musée d'Archéologie de Nice Cimiez

160 av des Arènes de Cimiez



VALDEBLORE

Transhum'âne des Anes de Blore

Dal 12 al 13 giugno 2021

Granges de la Brasque, Valdeblore