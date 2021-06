Cuneo: grande festa in Piazza Ex Foro Boario per Marta Bassino (VIDEO)

Pomeriggio di festa, quello di sabato 5 giugno, per Marta Bassino, la cui immensa stagione (Coppa del mondo di gigante e oro ai Mondiali di Cortina) è stata celebrata in piazza Ex Foro Boario a Cuneo, finalmente davanti ai suoi sostenitori.

Evento organizzato dall'ATL del Cuneese che lo scorso anno, con Cuneo Neve ed Ente Gestione delle Aree Protette, aveva designato la fuoriclasse borgarina quale testimonial delle Alpi di Cuneo.

Sul palco allestito in piazza Marta ha ripercorso i momenti più esaltanti dell'annata che l'ha vista protagonista, nel corso della chiaccherata con Paolo De Chiesa, già sciatore della Valanga Azzurra ed oggi apprezzato commentatore Rai.