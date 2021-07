A Chiara di Jonas Carpignano punta ad essere la sorpresa del Festivla del Cinema di Cannes

La famiglia Guerrasio si riunisce per celebrare i 18 anni della figlia maggiore di Claudio e Carmela. È un'occasione felice e la famiglia è molto unita, nonostante una sana rivalità tra la festeggiata e sua sorella Chiara di 15 anni sulla pista da ballo. Il giorno seguente, quando il padre parte improvvisamente, Chiara inizia a indagare sui motivi che hanno spinto Claudio a lasciare Gioia Tauro. Più si avvicinerà alla verità, più sarà costretta a riflettere su che tipo di futuro vuole per sé stessa.

Jonas Carpignano è cresciuto tra Roma e New York. Dopo aver realizzato due cortometraggi che hanno vinto premi alla 68° Mostra di Venezia e alla Semaine de la Critique di Cannes nel 2014, Carpignano ha diretto il suo primo lungometraggio, MEDITERRANEA, selezionato dalla Semaine de la Critique nel 2015. Il suo secondo film, A CIAMBRA, ha debuttato alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes nel 2017. Con A CHIARA, il suo terzo film, torna alla Quinzaine e chiude la trilogia di Gioia Tauro in Calabria, il luogo in cui tutti e tre i film sono stati girati.

Il film punta ad essere la sorpresa del Festival del Cinema di Cannes.