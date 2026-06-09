Flower Power Party al Buddha-Bar Monte-Carlo: il 19 giugno una serata immersiva tra musica, glamour e atmosfera anni settanta

Il Buddha-Bar Monte-Carlo organizza il prossimo 19 giugno 2026 una speciale serata “Flower Power”, dedicata all’universo glamour e psichedelico degli anni settanta. L’evento si svolgerà dalle ore 19.00 fino alle 3.00 del mattino e proporrà un’esperienza immersiva ispirata all’energia libera e colorata delle seventies.

Per l’occasione, il Buddha-Bar Monte-Carlo sarà completamente decorato a tema, con un’atmosfera Hippie Chic e una programmazione musicale affidata a un DJ set rétro Seventies mix. L’obiettivo della serata è ricreare l’ambiente festoso e iconico degli anni ’70 in una cornice coinvolgente e scenografica.

Tra le animazioni previste figurano un photocall dedicato, l’esibizione di un cantante, la presenza di un DJ e la distribuzione di accessori all’ingresso per permettere agli ospiti di completare il proprio travestimento in stile Flower Power.

Il dress code richiesto è “Flower Power”, con riferimenti alla moda degli anni settanta.

L’ingresso è gratuito. Gli ospiti potranno scegliere liberamente piatti e bevande dal menu abituale del locale, con consumazioni à la carte.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata telefonicamente al numero +377 98 06 19 19 oppure tramite la pagina dedicata “Flower Power Party by Buddha-Bar” sul sito della Monte-Carlo Société des Bains de Mer. L’accesso senza prenotazione sarà consentito esclusivamente per consumare un drink, subordinatamente alla disponibilità di posti nella terrazza lounge.

Informazioni utili

Data: 19 giugno 2026

Luogo: Buddha-Bar Monte-Carlo

Orario: dalle 19.00 alle 3.00

Dress code: Flower Power (anni ’70)

Ingresso: gratuito

Prenotazione: obbligatoria - https://www.montecarlosbm.com/fr/activity/flower-power-party-buddha-bar.