Marlow tra i “Più bei ristoranti del mondo” 2026: il locale di Mareterra a Monaco entra nella selezione del Prix Versailles (Foto)

Il ristorante Marlow, situato nel cuore di Mareterra, il nuovo quartiere di Monaco, è stato inserito nella Lista 2026 dei “Più bei ristoranti del mondo” pubblicata dal Prix Versailles il 1° giugno 2026.

A poco più di un anno dalla sua apertura, avvenuta nel gennaio 2025, Marlow è stato selezionato tra 16 ristoranti a livello internazionale inclusi nella prestigiosa lista che valorizza le migliori realizzazioni contemporanee nel settore della ristorazione. Il locale è inoltre l’unico ristorante del Principato di Monaco presente nell’edizione 2026 della selezione.

Con un progetto firmato dall’artista e architetto d’interni Hugo Toro e una proposta gastronomica d’ispirazione britannica, Marlow ha attirato l’attenzione non solo degli appassionati di cucina, ma anche del mondo dell’architettura e del design.

Nel comunicato ufficiale diffuso dal Prix Versailles il 1° giugno 2026 si legge che il ristorante, situato nella piazza centrale di Mareterra, “sembra essere sempre stato lì, come un punto di riferimento per residenti e visitatori”. Il testo sottolinea inoltre come Hugo Toro abbia creato un ambiente ispirato all’eleganza britannica attraverso un personaggio immaginario che richiama la presenza degli inglesi sulla Riviera fin dalla metà del XVIII secolo.

Secondo il Prix Versailles, gli interni offrono “una profondità storica inattesa” e un’atmosfera “calda e sofisticata, quasi eccentrica”, caratterizzata da spazi che si sviluppano attorno a un imponente bar centrale e che ricordano dei veri e propri cabinet de curiosités. La scenografia combina l’atmosfera di un club con un approccio contemporaneo, mentre gli arredi realizzati su misura mettono in dialogo epoche differenti. Questo incontro tra tradizione e modernità si riflette anche nella cucina, dove i classici britannici reinterpretano uno specifico stile di vita.

Sostenuto dall’UNESCO, il Prix Versailles Restaurants premia le più significative realizzazioni contemporanee a livello mondiale, valutando l’eccellenza architettonica, la creatività, l’integrazione con l’ambiente circostante e la coerenza tra il progetto degli spazi e l’offerta gastronomica.

L’inserimento nella Lista 2026 consentirà a Marlow di concorrere per uno dei tre Titoli mondiali 2026 che saranno assegnati entro la fine dell’anno: Prix Versailles, Mention Intérieur e Mention Extérieur.