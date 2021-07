Sanremo Autotrasporti amplia il parco mezzi: è in arrivo una nuova autoscala per fare lavori a piccole e medie altezze

Da Sanremo Autotrasporti è possibile noleggiare qualsiasi tipo di autoscala ad un prezzo competitivo e fare richiesta di noleggio dell'autoscala anche con la presenza di un operatore che manovri la piattaforma, garantendo le migliori prestazioni della macchina e l’assoluta sicurezza delle operazioni. Sanremo Autotrasporti si avvale di manodopera qualificata e possiede un parco mezzi dotato di diverse autoscale, ciascuna adatta ad una particolare situazione di movimento per raggiungere diverse altezze e rispondere ad ogni vostra esigenza.

L'azienda ha recentemente acquistato una nuova autoscala a completamento della gamma, per fare lavori a piccole e medie altezze.

Sanremo Autotrasporti offre soluzioni di noleggio a 360° gradi, garantendo la massima produttività, con un servizio di assistenza e di trasporto veloce.

Con Sanremo Autotrasporti non è mai stato così semplice lavorare anche a grandi altezze in tutta serenità ed efficienza, perché per loro la sicurezza viene prima di tutto.

Noleggiare presso questa azienda consente di avere un unico collaboratore in grado di garantire la macchina operatrice più adatta alle vostre esigenze. Il noleggio vi consentirà di operare in più settori: dall’edilizia leggera alle costruzioni in generale, dal giardinaggio alla manutenzioni parchi, dagli eventi alle feste, fino al settore industriale, alla riqualificazione urbana e molto altro.

Se poi dovete traslocare, l'utilizzo di un'autoscala è fortemente consigliato quando il volume da spostare è maggiore di 30 m3: questo faciliterà il lavoro evitando il più possibile il rischio di danneggiare i vostri mobili, o addirittura evitare di mettere a dura prova l'ascensore dell'edificio. Ogni autoscala a noleggio prevede un’assicurazione che vi metterà al riparo da eventuali danni da errata manovra della piattaforma.

Se desiderate richiedere un preventivo per noleggiare un'autoscala chiamate al 0184 688281 o inviate una email all'indirizzo: marco@sanremoautotrasporti.it.

Per ulteriori informazioni visitate il Sito.

Sanremo Autotrasporti Sas è in Strada Vallegrande, 48 a Ospedaletti.