All’insegna del rinnovamento: l'Opéra Nice Côte d'Azur presenta la nuova stagione

L'Opéra Nice Côte d'Azur presenta la sua nuova stagione e lo fa proponendo un programma innovativo, all’insegna dello slogan che è anche un impegno "Tout le monde s'y retrouve".

La stagione 2021/2022 sarà caratterizzata dal rinnovamento: dal suo arrivo alla direzione dell'Opéra Nice Côte d'Azur, Bertrand Rossi ha lavorato alla realizzazione di un programma di apertura, novità, coraggio e audacia.

Ha voluto dare una sterzata rivolgendosi non solo al pubblico fedele dell'Opera, ma anche a tutti coloro che non hanno ancora varcato le porte della “bomboniera” che si trova nel Vieux Nice.



Le proposte liriche, coreografiche e sinfoniche saranno adatte a tutti i gusti, tutte le tasche e tutte le età e si rivolgeranno agli appassionati più esigenti della musica e del balletto, ma anche ai curiosi desiderosi di scoprire i segreti dell’Opera.



La stagione

La stagione lirica e teatrale 21/22 si compone di 12 spettacoli : 6 nuove produzioni (di cui 3 in coproduzione, un’opera in versione concerto, 2 prime mondiali), 2 operette, 3 spettacoli contemporanei in collaborazione con il CIRM e il MANCA Festival, un'opera partecipata in prima mondiale con i bambini delle scuole di Nizza (nell'ambito della politica culturale della città di Nizza "100% Cultura a scuola").



Sarà Akhnaten di Philip Glass ad aprire la stagione seguiranno:

Macbeth di Giuseppe Verdi in una messa in scena di Daniel Benoin;

Phaéton di Jean-Baptiste Lully la cui direzione musicale è stata affidata a Jérôme Correas;

La Veuve joyeuse di Franz Lehár ;

Andalousie di Francis Lopez ;

Le Voyage dans la Lune di Jacques Offenbach.