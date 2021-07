Scotch & Soda è al centro della moda quest'estate in Costiera Azzurra.

brand con sede ad Amsterdam ha scelto CAP3000, alle porte di Nizza, per svelare il suo nuovo concept di negozio "Free Spirit" in Francia. Ed è in CORSO, spazio dedicato alla moda premium , che il marchio sta aprendo il suo 25esimo negozio in Francia.

Sophie Merlet, Direttore delle vendite per l'Europa meridionale di Scotch & Soda, afferma: "Noi siamo lieti di aprire un negozio Scotch & Soda nel Cap3000 firmato CORSO e lì presentare le nostre collezioni sotto il nostro nuovo concetto. Siamo convinti di l'importanza strategica di stabilirci a Nizza, capitale della Costa Azzurra, che rimane un remains delle mete turistiche più famose al mondo. “

Il nuovo concept del negozio "Free Spirit" si ispira allo spirito liberale di Amsterdam. Il Il negozio Scotch & Soda di CAP3000, con i suoi 131 m2, ne è un perfetto esempio: trasparenza e modernità, rimane fedele allo spirito del marchio. Frontale in vetro con profili in acciaio nero e piastrelle marocchine Zellige, pannelli in legno, scaffali e vetrine personalizzate in ottone anticato, tavolozza di colori discreta che va dal bianco nuvolato al grigio antracite, con tocchi beige rosato, il tutto impreziosito da punte giallo sole, rosa e bordeaux. Lo schermo digitale installato nella finestra distribuisce continuamente le raccolte della casa. Simbolo di unità, il nuovo logo Scotch & Soda sulla facciata del negozio lo incarna anche la libertà di spirito di Amsterdam.

Attraverso le sue 4 collezioni all'anno (primavera, estate, autunno, inverno), Scotch & Soda crea il guardaroba ideale, dalla mattina alla sera, per tutti i giorni della settimana e per tutte le occasioni.

Maggiori info su Centre commercial Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var