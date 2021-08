Aperte le iscrizioni per la Maratona Nizza – Cannes, si correrà il 28 novembre 2021

È confermato (almeno per ora…) la tredicesima edizione della Marathon des Alpes-Maritimes, seconda corsa più importante in Francia dopo quella di Parigi, si svolgerà il 28 novembre 2021.

I partecipanti partiranno dalla Promenade des Anglais di Nizza e l’arrivo sarà lungo lo storico Boulevard de la Croisette di Cannes, a due passi dal Palais des Festivals.

Si valuta che saranno almeno 82 le nazioni rappresentate e 13mila i partecipanti, come nell’edizione del 2019, l’ultima disputata prima dell’epidemia.

La Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes si impone per la bellezza del suo percorso (95% lungo il mare) e il clima mite e temperato della Costa Azzurra.

Quattro le distanze tra cui scegliere : 42,195 chilometri / 20 chilometri / 2x21,1 chilometri / Marathon Relais.

Novità di quest'anno, il “villaggio” della maratona, il luogo del ritiro dei pettorali, sarà ospitato dall’hotel Hyatt Regency Nice che si trova all’interno del Palais de la Méditerranée sulla Promenade: sarà aperto dal 26 novembre.

Le iscrizioni sono aperte sul sito www.marathon06.com

Per poter partecipare alla Maratona sarà necessario essere in possesso del pass sanitaire, è previsto il rimborso integrale della quota versata in caso di annullamento dovuto alla pandemia.