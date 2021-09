Sabato 11 settembre e domenica 12 settembre GT Motor ad Arma di Taggia vi aspetta per l'open week-end di lancio della Nuova Toyota Yaris Cross Hybrid

La Concessionaria GT Motor, situata vicino all'uscita del casello autostradale ad Arma di Taggia, in Regione Periane SNC, vi aspetta per l'open week-end di lancio della Nuova Toyota Yaris Cross Hybrid che si terrà l'11 e 12 settembre. Yaris Cross è il nuovo SUV ibrido, perfetto per la città, che si aggiunge alla ‘famiglia Yaris’ ed è frutto di un’ineguagliabile esperienza di Toyota nella tecnologia ibrida, nel design delle auto compatte e nella progettazione dei SUV.

Con la Yaris Cross, Toyota offre ai clienti un vero SUV in scala ridotta, con la posizione di guida rialzata, la praticità e la spaziosità interna in un’auto dalle dimensioni compatte che la rendono perfetta per una guida urbana. Una delle caratteristiche che contraddistinguono la nuova Yaris Cross come vero SUV è la disponibilità di un sistema di trazione integrale intelligente – una caratteristica unica nella sua categoria per un veicolo ibrido.

La nuova Yaris Cross è disponibile in cinque allestimenti: Active, già equipaggiata con elementi di serie importanti, Trend, cuore della gamma, Lounge votata al comfort e con rifiniture ricercate, Adventure, versione più sportiva e Premiere, con la dotazione più ricca in termini di comfort e tecnologia.

Se desideri ammirare il nuovo suv compatto della Toyota, la Nuova Yaris Cross Hybrid è già presente nello showroom della GT Motor ad Arma di Taggia e puoi ammirarla ed anche provarla!

Prenota il tuo test drive e scopri tutti i modelli. Potrai scegliere la versione più adatta alle tue esigenze.

Approfitta degli Speciali Prezzi di Lancio e degli Ecoincentivi Statali.





Per ogni ulteriore informazione:

Concessionaria GT Motor

Sede di Taggia – Vendita e Assistenza

Regione Periane SNC - 18018 Arma di Taggia

Telefono: 0184 43695