Ligue 1: è derby, domenica, tra Nizza e Monaco. Il Paris Saint Germain domina in campionato, ma si ferma in Champions

Si sono solo disputate cinque giornate, quindi ogni pronostico appare del tutto azzardato, tranne quello, scontatissimo, che il Paris Saint Germain stia giocando un torneo a sé, senza avversari in grado di creare un ostacolo alla sua marcia.

La squadra della capitale é a punteggio pieno, può contare su un organico favoloso, difficile immaginare che vi possa essere una squadra in grado di sbarrare la marcia.

Il vero torneo si gioca alle spalle, l’Angers è ancora secondo, ma sta perdendo smalto: per ora si tratta di pareggi, ma un gruppo di squadre molto ambiziose si sta facendo sotto.

Si tratta, soprattutto, di Marsiglia e Nizza che, con una gara in meno e, per i rossoneri anche con un punto di penalizzazione, stanno vivendo un ottimo inizio torneo.

Del resto si tratta di due formazioni che non nascondono le ambizioni di ottenere la qualificazione ad una delle competizioni europee, magari la stessa Champions.

Buon piazzamento anche per due formazioni “di peso” quali il Lens e il Lione ed anche questa non è una novità.

Segnali preoccupanti, invece, per formazioni blasonate che faticano ad ingranare: si tratta del Monaco (sedicesimo in classifica con soli 4 punti), del Lille campione di Francia che di punti ne ha solo uno in più al pari del Rennes.

Nulla ancora di compromesso, si tratta di un torneo molto fluido con una classifica che può essere facilmente scalata, è sufficiente ingranare la marcia giusta e vincere due o tre gare consecutive.

Buon piazzamento nella parte medio alta della classica anche per la quarta squadra del Mediterraneo, il Montpellier.

Per quanto riguarda la classifica dei cannonieri, sono tre gli atleti a guidarla con 4 reti ciascuno.

Mbappe del Paris Saint Germain (e questa non è proprio una novità), Dembele del Lione e Gouiri del Nizza.

Per quanto riguarda il Nizza è importante segnalare che la squadra è l’unica a non aver ancora subito goal in campionato.

La formazione più prolifica, dopo cinque turni, è il Paris Saint Germain con 16 reti, mentre il Bordeaux, ultimo in classifica, è la squadra che ha subito più reti, ben 12.

Tra martedì e ieri si è disputato il primo turno della fase a gironi di Champions.

Il Lille, dopo uno scialbo incontro, non è andato oltre al pareggio col Wolfsburg, così come il Paris Saint Germain a Brugge.

Oggi si disputano le gare degli altri due tornei europei

Europa League : Lokomotiv Mosca – Marsiglia, Rangers – Lione e Monaco - Sturm Graz;

Conference League

Rennes – Tottenham.

Il campionato di League 1 torna domani, venerdì 17 settembre , con la sesta giornata: ad inaugurare il turno sarà Strasburgo – Metz, incontro tra squadre che hanno quale obiettivo quello di evitare la zona più bassa della classifica.

Sabato 18 settembre si disputeranno due incontri di un certo interesse: Lens – Lille, con i campioni di Francia vicini alla crisi tecnica dopo un inizio disastroso e Saint Etienne – Bordeaux, gara tra ex nobili che necessitano di punti.