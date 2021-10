Le squadre più tifate al mondo? Real Madrid e Barcellona cedono lo scettro

Avreste mai detto che alcune squadre come PSG, Bayern Monaco e Juventus non si trovano ai primi posti di una particolare classifica che si basa sul numero dei tifosi a livello mondiale? Certo che no, anche se in effetti la ricerca che ha trovato spazio anche sul blog del portale di scommesse calcio di Betway è veramente molto interessante.

Sul blog sportivo L’insider , quindi, è stata ripresa una ricerca pubblicata su un portale inglese, in cui le squadre migliori al mondo vengono messe l’una in fila all’altra con l’intento di capire quale sia quella che può vantare il maggiore numero di tifosi a livello planetario.

Manchester United, Barcellona e Real Madrid in cima a questa speciale classifica

Partiamo dalla vetta della classifica. Si tratta di una compagine che è ormai abituata a stare ad alti livelli per quanto concerne queste statistiche, anche se poi in campo non lo è probabilmente altrettanto nel corso dell’ultimo decennio.

La squadra che può vantare il maggior seguito al mondo è lo United. I Red Devils sicuramente possono vantare un simile primato anche grazie al grandissimo lavoro che è stato portato a termine da parte di una vera e propria istituzione a Manchester, ovvero Sir Alex Ferguson.

Quello che ha vinto nei due decenni in cui ha guidato lo United è stato impressionante, creando una sorta di mistica in relazione a questa squadra. Nello specifico, sono stati gli anni dal 2007 al 2012 a far registrare il più importante aumento di tifosi. Infatti, come è stato messo in evidenza dalla ben nota rivista Forbes, il Manchester United, avendo in rosa Cristiano Ronaldo, è diventata una squadra non solo spettacolare, ma anche divertente e estremamente affascinante per tutti gli sponsor. Ebbene, di quel periodo i Red Devils ne stanno ancora guadagnando al giorno d’oggi.

Anche Barcellona e Real sul podio

Come detto, i blaugrana sono la squadra più tifosa in Spagna e la seconda per numero di tifosi a livello mondiale. La stima parla di circa 450 milioni di tifosi sparsi per il pianeta: un seguito veramente clamoroso, che si è sviluppato e alimentato anche grazie al binomio con un altro fenomeno del calcio mondiale come Lionel Messi.

Sul gradino più basso del podio troviamo il Real Madrid. I “Galacticos”, così sono stati ribattezzati i giocatori della compagine madrilena, hanno ovviamente avuto sempre un ascendente particolarmente importante nei confronti del mondo del calcio.

La maglia del Real Madrid è ambita da qualsiasi giocatore e rappresenta un vero e proprio sogno ad occhi aperti anche per un gran numero di appassionati di questo sport sparsi per il mondo. Per numero di tifosi, però, il Real si deve accontentare della terza piazza, dietro al Manchester United e al Barcellona: numeri astronomici, spese folli, Champions League a ripetizione e una serie di campioni che difficilmente si è vista in tanti altri campionati hanno caratterizzato gli ultimi decenni di storia madrilena.

In che posizione si trovano le italiane

La prima italiana in classifica è il Milan, che si colloca in ottava posizione, con ben 95 milioni di tifosi sparsi per il mondo. Dopo sette anni di assenza, finalmente i rossoneri tornano nella competizione in cui detengono anche il record di titoli per una squadra italiana, ovvero la Champions League.

Una sorta di ritorno nel suo habitat naturale, che ha visto sempre più tifosi appassionarsi alle gesta dei rossoneri nel corso dei 25 di presidenza targati Silvio Berlusconi, in cui sono state giocate partite leggendarie e vinti trofei e riconoscimento davvero di ogni tipo. Subito dopo il Milan troviamo l’Inter al nono posto, poi la Juve al tredicesimo e la Roma al quindicesimo posto a chiudere la classifica.