Ultimi giorni per visitare una mostra “imperdibile” al Musée des Beaux-Arts di Nizza

Ultimi giorni per godere della vista di una delle mostre imperdibili di Nizza.

C’è tempo fino al 31 ottobre 2021 per recarsi al musée des Beaux-Arts Jules Chéret di Nizza dove è in atto la mostra “La bataille des Beaux-Arts. Art et politique à Nice au XIXe siècle”

Il Museo di Belle Arti Jules Chéret ha una lunga storia, che risale a ben prima della sua installazione sulla collina delle Baumettes.





La mostra “La bataille des Beaux-Arts. Art et politique à Nice au XIXe siècle” la ripercorre, dalla metà dell'Ottocento, quando emergono le aspettative artistiche di quanti vengono a svernare a Nizza e dopo l'annessione alla Francia, fino al 1928, quando viene inaugurato il museo nel Palazzo Kotschoubey-Thomson.

Quali sono state le dinamiche sociali e culturali, gli uomini e le donne che hanno portato avanti questo progetto?

Con quali risultati in termini di presenza di artisti, mostre, mercato dell'arte o anche formazione artistica? Questa mostra è l'occasione per immergersi nell'emergere delle arti visive a Nizza nel XIX secolo.

La mostra è aperta fino al fino al 31 ottobre 2021.

L’ultima visita guidata è in programma sabato 23 ottobre 2021 alle ore 11. E’ anche possibile usufruire di visite guidate individuali martedì 19 e martedì 26 ottobre alle ore 15.

Il musée des Beaux-Arts Jules Chéret si trova al numero 33 di Avenue des Baumettes. È raggiungibile con i mezzi pubblici sia col tram Ligne 2 fermata CUM sia con il bus 38.