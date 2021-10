Costadoro, l’azienda torinese produttrice di caffè di alta gamma – che rappresenta oggi una realtà industriale presente in oltre 40 Paesi – è stata scelta per la terza volta consecutiva dal Principato di Monaco come Official Partner e Supplier per la fornitura di caffè all’interno del Pavillon de Monaco.

Dopo i successi di Expo 2015 a Milano e di Expo 2017 ad Astana, in Kazakistan, il Principato di Monaco ha rinnovato la partnership con l’Azienda torinese coinvolgendola nel progetto Expo Dubai 2020 dove, fino al 31/03/22, Costadoro sarà presente con la miscela RespecTo (100% Arabica, Bio, Fairtrade in imballo compostabile) in due postazioni: bar/ristorante e vip lounge. Per l’occasione sono state installate, in collaborazione con Astoria, due macchine da caffè e tutto il materiale per la somministrazione e per l’asporto è compostabile e personalizzato CostadoroPavillon de Monaco.

Costadoro, con questa operazione, intende rafforzare i propri rapporti col Principato di Monaco e conseguentemente con tutto il settore Ho.Re.Ca della Costa Azzurra, una piazza importantissima da più di 20 anni. http://Ho.Re.Ca

L’Azienda, inoltre, per celebrare il partenariato esteso anche alla Rete Exclusive Brands Torino, di cui Costadoro è membro, ha realizzato in serie limitata un Kit composto da 1 lattina di caffè miscela 100% Arabica e 1 caffettiera moka in acciaio inox 18/10 con fondo a induzione. Questo Kit fa parte di una Limited Edition composta da 14 prodotti, pensata in un’ottica di promozione delle eccellenze piemontesi appartenenti a Exclusive Brands Torino.

Inoltre la Limited Edition sarà esposta all’interno del Bookshop del Pavillon de Monaco a Dubai e sarà disponibile sul sito www.monacoworldexpo.com