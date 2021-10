Sconto o Scherzetto? Festeggia Halloween con Bottero Ski!

Tenta la fortuna nel week-end delle streghe.

In occasione del fine settimana in cui zucche, scheletri e zombie saranno assoluti protagonisti, abbiamo pensato di farti un bel regalo: nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 ottobre, infatti, presso i nostri negozi di Limone Piemonte, Vernante e Borgo San Dalmazzo, potrai sfidare la sorte e vincere un buono sconto.

Estrai il buono dalla zucca e vinci!

Recandoti in uno dei nostri store in queste due date, una volta conclusi i tuoi acquisti, potrai pescare dalla nostra zucca e giocare con la dea bendata. I premi in palio saranno:

3 buoni da euro 100;

6 buoni da euro 50;

9 buoni da euro 30;

30 buoni da euro 5;

600 penne firmate Bottero Ski.

Se avrai la fortuna di pescare un buono sconto, potrai spenderlo presso uno qualsiasi dei nostri negozi entro il 15 novembre. Non perdere questa fantastica occasione e vieni a trovarci.





N.B. I buoni non sono cumulabili e non si fanno conti separati.





Per maggiori informazioni https://www.botteroski.com/blog/2021/10/22/sconto-scherzetto-festeggia-halloween-con-bottero-ski/

Sito internet https://www.botteroski.com/