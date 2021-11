"Giornata della Dante" anche a Monaco il 29 novembre

La Dante Monaco presenta di nuovo la "Giornata della Dante", celebrata in tutti i Comitati Dante del mondo con lo scopo di presentare alcune delle sue attività più importanti che a Monaco consistono da Statuto nel privilegiare lo scambio culturale e la reciproca conoscenza tra l’Italia e il Principato.

L’evento per la giornata simbolo della cultura italiana a Monaco, inizierà il 29 Novembre presso il Tunnel Riva alle ore 18,15 luogo culto del Made in Italy, con il discorso iniziale del presidente Grazia Soffici in presenza di S.E. l’Ambasciatore Giulio Alaimo. Seguirà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti ufficiali Dante alle personalità che nell’anno 2021 hanno maggiormente testimoniato attenzione e sostenuto le iniziative culturali della Dante Monaco.

Subito dopo è prevista la presentazione della Nuova Stagione Culturale 2021/22 a cura della Presidente Grazia Soffici. La Giornata della Dante terminerà con il recital «Andata e Ritorno» viaggio nel mondo della poesia del ‘900 da Montale a Luzi, con l’intervento di Pietro Conversano voce narrante e Elena Lodovici al piano. Un cocktail sarà offerto a fine serata

Si prega di confermare la presenza Mail : press@ladantemonaco.com Tél. : +33 6 69 27 13 14 www.ladantemonaco.com