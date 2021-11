Per mantenersi in forma in vista delle feste natalizie, il personal trainer Davide Nevrkla presenta i suoi nuovi workout (Video)

Per fare in modo che le scorpacciate nei giorni di festa non vadano a inficiare troppo sui risultati ottenuti sulla bilancia, vogliamo condividere con voi i nuovi workout del personal trainer Davide Nevrkla per rimanere in forma dopo le feste senza troppe rinunce. Immancabilmente a Natale e Capodanno si mangia di più e si beve anche di più, pertanto il consiglio è di attenersi ai programmi di allenamento già in corso o provare le nuove sessioni proposte da Davide, così sarete sicuri di superare i giorni di festa senza chili di troppo. La nostra redazione lo ha incontrato per chiedere maggiori informazioni su questi nuovi workout.

Davide, il tuo 'Intenxity45' ha ricevuto in questi ultimi 2 anni molto gradimento e addirittura recensioni su riviste del settore fitness. Da dove nasce l'idea di creare questi 3 nuovi workout?

“Intenxity45 ancora adesso è molto apprezzato ma negli ultimi mesi ho deciso di dedicarmi allo studio e creazione di nuovi workout per venire incontro a tutte le esigenze delle persone che richiedono i miei servizi”.

I nuovi workout sono il Max Out, il Level Up e il Beauty Fit. Spiegaci le loro caratteristiche

“Con il Max Out ho voluto portare all'estremo il concetto di bodyweight training, un workout interamente svolto a corpo libero ma con esercizi diversi da quelli che solitamente si trovano in rete o su varie piattaforme. Ho realizzato una versione adatta ad atlete/i esperti ed una versione anche per chi è alle prime armi, con la garanzia di portare la propria forma fisica al massimo del proprio potenziale”.

Quindi anche una persona che inizia da poco ad approcciarsi al mondo del fitness può provare questo workout?

“Assolutamente sì ed in poco tempo riuscirà ad eseguire anche la versione avanzata”.

Il Level Up invece per chi è consigliato?

“Level Up è il workout che racchiude il meglio delle tecniche di intensità più moderne e attuali del panorama Fitness. Rappresenta una mia rivisitazione del mondo Crossfit, personalizzata e indicata principalmente al target maschile ma anche al target femminile che non ha "paura" di mostrare i muscoli”.

Il Beauty Fit sembra dal nome un workout meno aggressivo. Per chi è stato ideato?

“Il Beauty Fit è il workout per il target femminile che non vuole ingrossare i muscoli, che desidera diminuire centimetri in gambe e fianchi senza rinunciare a linee sensuali e femminili. E' stato ideato e creato grazie ad anni di esperienza, studi e master conseguiti con il famoso Trainer Justin Gelband, personal trainer delle modelle di Victoria Secrets”.

Quindi un workout studiato per le donne che non amano i "muscoli"?

“Esatto! Il target femminile è molto difficile da soddisfare e la maggior parte delle donne chiedono un fisico tonico, snello e senza volumi muscolari esagerati. Da qui nasce la mia dedizione a studiare un workout dedicato esclusivamente a loro”.

