A Juan les Pins torna il Week-end du Design & des Arts (Foto)

Un salone atteso, a pochi giorni dalle vacanze di Natale, nel quale designer, creatori e artigiani potranno proporre il meglio.

L’appuntamento con il Week-end du Design & des Arts é da venerdì 3 a domenica 5 dicembre dalle 10 alle 19 al Palais des Congrès di Juan-les-Pins.

Un evento imperdibile per gli amanti dell'artigianato originale, in esposizione e vendita per un lungo weekend.

I visitatori potranno scoprire le nuove tendenze nella casa di oggi e di domani con l'ecologia al centro delle preoccupazioni di tutti.

Ospite d'onore della terza edizione del Week-end du Design & des Arts, sarà Jean-Baptiste Sibertin-Blanc, ebanista e designer .

Il salone si sviluppa attorno a cinque azioni: disegnare, creare, viaggiare, toccare e condividere: per tre giorni, sarà piena immersione in uno spazio di sorpresa e scoperta con il posto d'onore assegnato al design.

L’obiettivo è poter guardare in modo diverso e insolito gli oggetti che ci circondano tenendo conto di forme, colori e trame, tra performance tecniche e innovazioni tecnologiche.

Queste le sfide della terza edizione del salone Week-end du Design & des Arts con un programma ricco e variegato accompagnato da convegni, laboratori e proiezioni.



Informazioni pratiche :

Centro Congressi Juan-les-Pins - dalle 10 alle 19

Costo del biglietto d’ingresso: euro 5 - Ridotto: euro 3 - Gratuito per bambini sotto i 6

Parcheggi: Parcheggio al Palais des Congrès e Parcheggio AC Ambassadeur.