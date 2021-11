Nizza è la miglior città per lo shopping di Natale in Costa Azzurra

Si avvicinano i festeggiamenti di fine anno e con loro l'immancabile shopping natalizio. E se cogliessi l'occasione per unire l'utile al dilettevole?

Oltre alla sua famosa Promenade des Anglais, al suo centro storico, alle sue strade pedonali, Nizza ha 6.000 negozi, di tutti gli stili, per tutti i gusti. Dai negozi tipici ai grandi nomi del centro città, per non parlare dei negozi trendy o autentici, la sua offerta è unica. Non c'è dubbio che troverai il regalo ideale, l'idea originale e l'outfit perfetto per Capodanno!

Preferisci un centro commerciale? Place Masséna e Avenue Jean Médecin sono fatti apposta per te! Questo è il punto di partenza perfetto per uno shopping sfrenato. Troverai le Galeries Lafayette, il centro Nicetoile, la FNAC e molti negozi di moda, profumi e gioielli.

Cerchi il lusso? A due passi da Place Masséna, percorri Avenue de Verdun. Vi sono raggruppati i più bei marchi dedicati al lusso: Cartier, Hermès, Longchamp, Louis Vuitton, solo per citarne alcuni. Continua per rue Alphonse Karr e Paradis e trova le più belle etichette di haute couture. Noi chiamiamo questo quartiere "la piazza d'oro": un bel programma!

Ti piace il prodotto originale? Incontro nella vecchia Nizza. Nelle sue strade animate, i tipici negozi di alimentari si affiancano a negozi di abbigliamento, artigianato e decorazioni e studi di artisti. La vecchia Nizza è anche ricca di ristoranti, enoteche, caffè e gelaterie. Questa incantevole pausa vi permetterà di assaporare le specialità di Nizza, sia salate che dolci, come la socca, le verdure ripiene, le frittelle di zucchine, la pissaladière o la torta di bietole.

Cerchi antiquariato e mercatini delle pulci? Direzione del porto. Molti antiquari si sono riuniti lì. Se sogni di fare un viaggio indietro nel tempo, non esitare a visitare Village Ségurane. Ciascuno degli antiquari di questo villaggio è uno specialista e tutti condivideranno con voi la loro rispettiva passione per i mobili del XVIII secolo, i dipinti di pittori fiamminghi, l'arte cinese di epoche passate, gli oggetti marini...

Preferisci semplicemente sederti in terrazza? E' la zona pedonale che fa per te. Oltre ai suoi numerosi caffè e ristoranti, offre un'offerta di shopping estremamente variegata: boutique di moda, grandi marchi si susseguono lungo rue Masséna e rue de France. C'è anche una delle pizzerie più antiche di Nizza!

Appassionato di mercato? Nice and the markets è una vera storia d'amore. La città ne ha tante e ognuna ha la sua particolarità e il suo fascino. Mercato di frutta e verdura nel quartiere della Liberazione, mercato dei fiori, prodotti locali, mercato delle pulci in Cours Saleya, mercato delle pulci sul porto ... Tutto attira i tuoi sensi, seducono i tuoi occhi, solleticano le tue papille gustative, sollecitano il tuo olfatto. Allora cedi alla tentazione!

Vuoi di più ? La città di Nizza è ricca di diversi quartieri, spesso situati a pochi minuti di tram dal centro cittadino. Popolari, chic, ricchi di storia o più contemporanei, ognuno ha la sua specificità e vi sono presenti imprese e artigiani.

Per scoprire tutto e prepararti per i tuoi acquisti, visita www.niceshopping.fr/it Informazioni pratiche, consigli per lo shopping, spostamenti, parcheggio: c'è tutto per un viaggio di shopping indimenticabile!