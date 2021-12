Per Natale i quartieri del Principato di Monaco si vestono a festa con intrattenimenti ogni giorno

In occasione delle feste di fine anno, i commercianti del Principato danno il benvenuto nei vicoli autentici dello storico quartiere Rocher, nelle vie pedonali de la Condamine e sul Boulevard des Moulins, per godersi le festività.

Dall'11 al 30 dicembre 2021 per festeggiare questo fine anno ci sarà musica, in compagnia di Babbo Natale ma anche tanti personaggi cartoni animati e artisti trampolieri. Questi eventi rispettano le misure sanitarie in vigore e sono organizzati da l'Unione dei Commercianti e degli Artigiani di Monaco nell'ambito del "Rivivi i tuoi Quartieri ”

Scopri il programma completo degli eventi nella pagina dedicata del sito www.visitmonaco.com