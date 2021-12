Agecotel, salone dell'alimentazione e della ristorazione, torna a febbraio 2022

Creato e organizzato dall'associazione NiceExpo, il Salon AGECOTEL si svolgerà al Palais des Expositions da Nizza per 4 giorni, da domenica 6 a mercoledì 9 febbraio 2022.

Previsto come incontro biennale, AGECOTEL propone ai professionisti della Ristorazione e dei Commerci Alimentari del Regione PACA, una fiera che presenta attrezzature, prodotti e servizi.

“Al di là del simbolismo rappresentato dal 30° anniversario della fiera AGECOTEL, vorremmo che l'edizione 2022 emani spirito di festa per ristoratori, albergatori, fornai, pescherie, macellai e tutti gli altri mestieri alimentari che verranno ad incontrare i loro fornitori. Quindi guardiamo al futuro, alla ripresa, al business, al dinamismo economico per la promozione dei mestieri e la trasmissione del know-how per i giovani…. Come dice il nostro slogan: "La fiera a dimensione umana ' afferma Alain Defils, Amministratore delegato di NICEXPO

Sono previsti i seguenti eventi interni:

La 6ème Coupe du Monde des Ecaillers Le Concours Pro-AM

Le Neptune d’OR

Le 4ème Concours Challenge Jeunes Talents des Toques Blanches

Le 4ème Trophée Cacao Criollo

Maggiori info su: https://www.agecotel.com/