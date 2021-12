Accessori per la connettività e le reti industriali: l’affidabilità dei prodotti Moxa

Un sistema di collegamento industriale affidabile e sicuro è la base per la gestione di un’impresa di successo. La recente pandemia, in particolare, ha insegnato quanto affidarsi ad un ottimo sistema di connettività e reti industriali possa supportare il lavoro e renderlo più produttivo.

Quando si scelgono i prodotti per la propria azienda è però importante puntare su marchi affidabili e che garantiscano la corretta comunicazione senza il rischio di continue interferenze o blocchi. Gli accessori Moxa si posizionano tra i migliori nel campo delle reti industriali, grazie alla loro affidabilità certificata. Proprio per questo motivo sono rivenduti solo da professionisti che possano certificare la loro efficienza.

Ma nel dettaglio, perché sono così importanti i prodotti per la comunicazione industriale e quali sono quelli indispensabili per chi inizia questo investimento?

Perché scegliere i migliori brand per la connettività e le reti industriali

La scelta del brand da utilizzare per i prodotti di connettività e reti industriali è tra le fondamentali per qualsiasi azienda, grande o piccola che sia. Si tratta infatti di un investimento per la produttività della stessa che riesce in questo modo ad incrementare puntando sulla digitalizzazione dei dati e sulla migliore trasmissione dei dati tra i diversi settori.

La scelta di questi elementi non deve essere vista come una prerogativa di aziende di un certo livello. Anche una più piccola riscontra notevoli vantaggi dalla comunicazione aziendale accelerata dai giusti prodotti.

Gli accessori più diffusi per le reti industriali

Riscontrata l’utilità dei prodotti per la connettività e le reti industriali non è da sottovalutare la conoscenza di quelli principali. Come anticipato, infatti, questo sistema non è una prerogativa delle grandi aziende che possono investire capitali esosi e quindi contare su un sistema completo.

Può essere sufficiente iniziare con pochi prodotti, ma fondamentali. Tra questi non possono mancare i convertitori, computer utilizzabili in ambienti con diverse temperature e umidità. I migliori sono quelli che hanno la capacità di effettuare conversioni da ethernet a fibra ottica, da seriale a seriale e da seriale a fibra ottica.

È bene poi investire sui controller e i prodotti I/O necessari per l’automazione industriale. Di solito questi sono costituiti da tecnologie push che incentivano le risposte I/O e che garantiscono la raccolta di dati sicuri e precisi. Ne consegue che sono poi fondamentali i router industriali, puntando su modelli stabili ed efficaci anche in circostanze più complicate.

Anche investire su swicth industriali permette di garantire l’affidabilità dei sistemi di reti industriali e soprattutto una maggiore sicurezza dei dati. A seconda del settore di appartenenza si può poi scegliere di investire in dispositivi wireless con access point, bridge e controllo degli accessi cliente e wlan.

L’investimento di un computer arm, progettato per la lunga durata è perfetto per il monitoraggio da remoto di applicazioni e acquisizione dati, importanti come abbiamo notato nell’ultimo periodo storico.

Può essere fondamentale anche investire su programmi di sistema per accelerare il time to market che di solito risulta semplice da comprendere e utilizzare.