Mai così vario: il cartellone di gennaio della Cinémathèque de Nice

La Cinémathèque de Nice propone, per il mese di gennaio 2022, un ricco programma in grado di appagare le diverse sensibilità degli appassionati del cinema.



L'échappée - 11, 16, 18 e 22 gennaio

In occasione della mostra "L'échappée" prevista dal 18 febbraio all'8 marzo 2022 al Museo Internazionale di Arte Naif Anatole Jakovsky, la Cinémathèque propone, nei mesi di gennaio e febbraio, proiezioni di film, scelti dagli studenti del Master Management di Arte e Cultura, sui temi: la reinvenzione del mondo, l'abbandono, il viaggio, la beffa e l'incarnazione di un nuovo ideale. In programma: Forrest Gump (11 e 16 gennaio), film di Robert Zemeckis (6 Oscar) che rivisita quarant'anni di storia americana e Azur et Asmar (18 e 22 gennaio), film d'animazione che segna il primo ricorso del regista Michel Ocelot Tecniche 3D, proposte in una stampa 35mm dalle collezioni della Cinémathèque de Nice.



Coup de projecteur sur l'Eden cinéma- 13 gennaio ore 18

Per una sera, la Cinémathèque de Nice rende omaggio all'Eden Cinéma de la Ciotat, registrato nel Guinness dei primati come il cinema più antico del mondo.

Serata presentata da Henry-Jean Servat, giornalista e autore, alla presenza di Marie-Laure Smilovici, responsabile di sala e seguita alle 19,30 dalla proiezione del film Hugo Cabret di Martin Scorsese, proposto in versione 3D.



Les improbables! 14 e 18 gennaio

Facendo eco alle rappresentazioni dell'opera buffa "La Dame blanche" di François-Adrien Boieldieu da scoprire il 21, 23 e 25 gennaio all'Opéra de Nice, la Cinémathèque de Nice propone un programma speciale " Fantômes contemporains " con la proiezione di Le Secret des Marrowbone di Sergio G. Sánchez, film con Anya Taylor-Joy che unisce thriller, horror, amore e fantasia; e La Malédiction de la Dame Blanche di Michael Chaves, ispirato a una famosa leggenda metropolitana messicana.



Inoltre :



Héliotrope: 25 ans! 15 gennaio ore 20;

Copie restaurate: spécial gilles grangier 19 gennaio a partire dalle ore 18;

Incontro/proiezione con Anne Parillaud 22 gennaio ore 20;

Speciale : "Les collections de la Cinémathèque de Nice" 25 gennaio ore 20 ;

Retrospettiva Fritz Lang - Dal 5 gennaio al 1° febbraio;

Hammer: 1970-1976 - Sex & Blood dal 6 al 29 gennaio;

20 anni di cinema coreano - prima parte dal 6 al 30 gennaio;

Per i giovani: "Sacrés toutous!" dal 5 al 29 gennaio.