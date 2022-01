Da Villeneuve Loubet al Ritz, la giovane chef Eugénie Béziat “firmerà” la cucina dell’Espadon a Parigi (Video e Foto)

La chef stellata Eugénie Béziat saluta Villeneuve Loubet dove ha, con successo, “firmato” la cucina de La Flibuste, portando in meno di anni il ristorante ad ottenere una stella Michelin e si appresta di assumere la direzione delle cucine dell'Espadon, in ristorante gourmet del celebre Hotel Ritz di Parigi.

Nata nel 1983, con una prestigiosa carriera alle spalle che, nonostante la giovane età, l’ha portata prima in prestigiosi ristoranti e quindi ad ottenere la sua prima stella Michelin.

Così ha motivato il riconoscimento la celebre guida rossa: “Da non riconoscerlo neanche, il Flibuste! Tutto è stato ripensato, dalla cornice (poltrone moderne, cantina, armadio a vetri) alla cucina. La giovane chef, Eugénie Béziat, propone un menù gastronomico e contemporaneo: uovo perfetto con salsa olandese calamondino e limone; pescatrice ripiena al pistacchio, fumetto di scorza di combava... "

L'Espadon di Parigi

Da alcuni mesi il ristorante del Ritz era affidato al capo pasticcere François Perret, dopo il “regno” di Nicolas Sale, chef dell’anno nel 2017. Ora da Villeneuve Loubet giunge Eugénie Béziat che assumerà il ruolo strategico il prossimo 1° aprile 2022.

Eugénie Béziat è cresciuta in Gabon, in Congo in Costa d'Avorio ed è arrivata in Francia dove nel 2001 ha iniziato a studiare presso la Facoltà di Lettere a Tolosa. Durante una cena con i suoi genitori a Parigi, nel ristorante di Hélène Darroze, ha provato una tale emozione, assaporando un piatto a base di ostriche in gelatina e mele verdi, che ha deciso di riorientarsi verso la cucina.

La Flibuste - Villeneuve Loubet

Specializzatasi in hotel e ristorazione presso la scuola alberghiera di Tolosa ha iniziato nel 2006 con Michel Guérard a Prés d'Eugénie (tre stelle), a Eugénie-les-Bains, dove ha soggiornato per alcuni mesi.

Ha poi lavorato come “chef de partie” per quattro anni con lo chef Stéphane Garcia alla Brasserie du Stade Toulousain.

Il “top chef” Michel Sarran la reclutò come chef privato per la sua casa di vacanza a Ibiza.

Ha poi lavorato per quattro anni prima come chef de partie poi quale “seconda in cucina” nel ristorante due stelle Michel Sarran di Tolosa.

Per i successivi tre anni, dal 2015 al 2018, è stata assistente chef poi executive chef con Yann Le Scavarec alla Roya (una stella) a Saint-Florent6,7.

Nel marzo 2018 diventa chef del ristorante La Flibuste, acquistato da Roger Martins nel 2001, e che il titolare voleva trasformare in un ristorante gourmet. Meno di due anni dopo, nel gennaio 2020, La Flibuste ha ottenuto una stella Michelin .

Ora l’annuncio del Ritz che dal 1° aprile 2022 Eugénie Béziat dirigerà le cucine del ristorante l’Espadon a Parigi.