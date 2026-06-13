La Vigie Zanoni Monte-Carlo: lo Chef Simone Zanoni prende possesso di un’istituzione

Il ristorante La Vigie Zanoni Monte-Carlo apre le porte questo venerdì 12 giugno per un'esperienza culinaria tutta nuova. Fino al 13 settembre, il talentuoso e famosissimo chef lombardo propone una cucina italiana, solare e calorosa. Prodotti di stagione freschissimi e selezionati con cura si invitano a questa tavola da condividere a pranzo come a cena di fronte al Mediterraneo.

È nella cornice idilliaca e soleggiata de La Vigie, tra acque blu, pineta e alberi di limoni, che gli amanti della cucina italiana si daranno appuntamento a partire dal 12 giugno. La Vigie Zanoni Monte-Carlo, il nuovo locale gastronomico e allegro del Monte-Carlo Beach, propone un menu estivo a base di pasta fresca, crudi, carne e pesce, oltre a verdure ricche di sole, il tutto da condividere in un'atmosfera gioiosa in riva al mare a pranzo e a cena.

Si possono gustare in particolare i piatti d’autore dello chef Zanoni, ispirati ai grandi classici della cucina italiana, come la cotoletta alla milanese, i tortellini alla carbonara o gli agnolotti di vitello brasato. Da non perdere anche la creazione dello chef ideata per La Vigie Zanoni: i Tagliolini al Caviale e Champagne. La delizia culinaria proseguirà fino al dessert con l’imperdibile Tiramisù e il delizioso Semifreddo al pistacchio con sorbetto agli agrumi. Il menu darà inoltre ampio spazio ai prodotti di punta italiani con pizze, risotti, frittelle e prosciutti di Parma alla maniera di La Vigie. Una menzione speciale va al miele di senape e acacia, un prodotto caro allo chef Zanoni, disponibile in vasetti su ogni tavolo per insaporire i piatti.

«Firmare un contratto con un ristorante mitico e storico come La Vigie è per me motivo di immenso orgoglio», ha dichiarato con entusiasmo Simone Zanoni. «Potere proporre prodotti d’eccezione in questo scenario incredibile, di fronte a un mare magnifico, e allo stesso tempo sentirmi più vicino alla mia Italia natale: è una gioia immensa e affronto questa nuova avventura con grande entusiasmo!»

Da scoprire anche una bella selezione di cocktail dalle note italiane, come il Bellini Reale (purea di pesche bianche fatta in casa e Champagne), il Dolce Piacere (Amaretto Disaronno, Monin Cherry Brandy, pompelmo, limone, albume d'uovo e Free Brother Cherry Bitter), o ancora il Monte-Carlo Negroni (Gin Prince Explorer, Monte-Carlo Vermouth Rosso, Campari Cask Tales). E per soddisfare tutti i gusti, il menu è completato da originali mocktail, tra cui in particolare il Velluto Rosso (succo d’ananas, purea di frutto della passione, purea di lamponi e sciroppo d’orzo) o la Limonata al basilico (limone giallo, basilico fresco, zucchero, acqua).

Infine, per rendere ancora più piacevole l'esperienza alla Vigie Zanoni Monte-Carlo, il servizio navetta del Monte-Carlo Beach vi permette di raggiungere l'hotel dal Port Hercule (pontile dello Yacht Club di Monaco) in soli 15 minuti. Servizio navetta gratuito disponibile dal mercoledì alla domenica dalle 10:00 alle 18:30 fino al 20 giugno, poi tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00 fino al 31 agosto. Massimo 6 persone. Informazioni e prenotazioni al numero +377 98 06 57 74.

Informazioni pratiche:

. La Vigie Zanoni, Monte-Carlo Beach, Avenue Princesse Grace, 06190 Roquebrune-Cap-Martin

. Aperto tutti i giorni dal 12 giugno al 13 settembre 2026 a pranzo e a cena, dalle 12:30 alle 15:30 e dalle 19:30 alle 22:30 (ultima ordinazione)

. Musica dal vivo durante la cena