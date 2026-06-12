Nel 2026, ci aspetta un’estate indimenticabile al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

Con la sua laguna dal fondale sabbioso, le due stelle Michelin del Blue Bay Marcel Ravin, il ristorante estivo Las Brisas, il Blue Gin Bar affacciato sul Mediterraneo e la SPA Clarins & myblend, vero e proprio paradiso di relax e benessere all’interno del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer, il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort è, da oltre vent’anni, una destinazione privilegiata per godersi il sole monegasco. Quest’estate 2026, l’hotel propone una serie di nuove esperienze per ospiti di tutte le età, tra cui il Monte-Carlo Kids Club by Petit VIP, l’edizione estiva 2026 di Las Brisas, un nuovo rituale al Blue Bay Marcel Ravin e nuovi trattamenti pensati per il benessere.

Goditi un bicchiere di rosé Château Sainte Marguerite al Las Brisas, in riva alla laguna

Dopo il successo della prima collaborazione nel 2025, il ristorante Las Brisas e lo Château Sainte-Marguerite uniscono nuovamente le forze per una seconda stagione estiva, a partire dal 1° luglio. Questa collaborazione reinventa l’arte di vivere provenzale affacciata sul Mediterraneo, combinando abbinamenti enogastronomici con la cucina estiva dello chef Marcel Ravin. Il menu estivo dello chef è abbinato ai Crus Classés delle Côtes-de-Provence dello Château de Sainte-Marguerite, offrendo pranzi soleggiati tra la laguna e il Mediterraneo e, novità di questa estate, cene sotto le stelle. Per la prima volta, la location assume un'atmosfera più intima e musicale la sera, sullo sfondo del tramonto. Il nuovo menu della cena, ispirato ai sapori creoli, può essere gustato con la famiglia o gli amici in un vero spirito di convivialità e condivisione.

. Pranzo tutti i giorni dalle 12.00 alle 16.00 dal 1° luglio al 30 agosto.

. Cena dal venerdì al lunedì compreso, dalle 19.30 alle 22.30, dal 10 luglio al 23 agosto.

. Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 00 30 / Las Brisas Monaco - Summer Restaurant

Scopri il nuovissimo Kids Club temporaneo

A cavallo tra il mondo del circo e l'universo sottomarino, il nuovo Monte-Carlo Kids Club by Petit VIP presso il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort promette ricordi indimenticabili a tutti i bambini ospiti dell'hotel, dalla mattina alla sera. Iniziazione al circo, giochi acquatici, laboratori di mixology al juice bar, spettacoli all'aperto, cene tra amici, intrattenimento e attività serali scandiranno il ritmo di ogni momento, dal 1° luglio al 31 agosto.

. Aperto tutti i giorni dal 1° luglio al 31 agosto, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 – ingresso gratuito (ad eccezione delle attività serali)

. Attività serali da giovedì a sabato sera, dalle 19.00 alle 21.30 (100 € a bambino – cena inclusa)

. Destinato ai bambini dai 4 ai 12 anni che soggiornano al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort con i propri genitori

. Informazioni: kidsclub@montecarlobay.mc / Monte-Carlo Kids Club by Petit VIP

Goditi una cena eccezionale al Blue Bay Marcel Ravin**

Per tutta la stagione, lo chef Marcel Ravin, insignito di due stelle Michelin, vi accoglie per cene eccezionali sulla terrazza del Blue Bay Marcel Ravin, affacciata sul Mediterraneo. Ogni quattro settimane, lo chef Ravin svela un menu completamente nuovo, creativo e ispirato, elaborato in sintonia con i prodotti di stagione e le scoperte del momento. È anche l’occasione per scoprire, tra le altre attrazioni, il nuovo concept dello chef ogni mercoledì: “Il Rituale dei 5 Elementi”. Legno, Acqua, Fuoco, Aria e Metallo compongono questo menu eccezionale, rinnovato ogni settimana secondo l’ispirazione dello chef e concepito come un vero e proprio viaggio gastronomico, che fonde influenze creole e mediterranee.

. Il Blue Bay Marcel Ravin è aperto dal mercoledì al sabato, dalle 19.30 alle 21.30, e dal martedì al sabato dal 7 luglio al 2 settembre.

. “Il rituale dei 5 elementi” è in programma il mercoledì sera fino al 24 giugno, poi dal 2 settembre al 28 ottobre.

. Menu: 180 € a persona, bevande escluse - Abbinamento vini (4 bicchieri): 95 €

. Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 00 35 / « Il Rituale dei 5 Elementi » di Marcel Ravin

Concediti un momento di relax davvero speciale alla SPA Clarins & myBlend

Nuovo tempio della bellezza e del benessere nel Principato di Monaco sin dalla sua inaugurazione nell'aprile 2025, la SPA Clarins & myBlend riunisce due mondi accomunati dalla stessa ricerca dell'eccellenza. Unendo l’esperienza e il know-how di Clarins, un marchio fondato oltre 70 anni fa, e l’innovazione di myBlend, nata dalla visione del Dr. Olivier Courtin, la SPA Clarins & myBlend offre una gamma completa di trattamenti viso e corpo, inclusi tre nuovi trattamenti Express Clarins (30 minuti): il Trattamento Viso Cryo-Flash, il Massaggio Sollievo Schiena e il Trattamento Gambe Leggere. Sono disponibili anche i nuovi trattamenti myBlend Express, che propongono trattamenti tecnologici personalizzati e mirati della durata di 20 minuti.

. Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00

. Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 01 80 - spa@montecarlobay.mc / Trattamenti SPA Clarins & myBlend / Beauty Tech Express by myBlend at SPA Clarins & myBlend

Segui la Coppa del Mondo FIFA 2026™ al Blue Gin

Dall'11 giugno al 19 luglio, il bar del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort si trasforma in un paradiso per tutti gli appassionati di calcio. Per tutta la durata della competizione, il Blue Gin offre un'atmosfera unica con vista sul Mediterraneo, con le partite della Coppa del Mondo FIFA 2026™ trasmesse in diretta su maxischermi, dal fischio d'inizio alla finale. Cocktail d'autore, mocktail e stuzzichini creati dallo chef Marcel Ravin accompagneranno i momenti salienti della competizione. E dal mercoledì al sabato, l'atmosfera raggiunge un nuovo livello con il DJ residente Nicolas Saad.

. Aperto tutti i giorni dalle 18.30 all'1.30.

. Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 00 15 / Coppa del Mondo FIFA 2026 in diretta al Blue Gin!

Godetevi il sole in riva alla laguna o con vista sul mare

Vero e proprio angolo di paradiso situato nel cuore dell’hotel, l’iconica laguna di sabbia bianca del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort accoglie nuovamente i bagnanti dal 14 maggio. Circondata da cascate e isolotti verdeggianti, l’area della laguna offre un bar in stile spiaggia e i Cocoon Beds – spazi privati – dove potrete godervi un momento di relax in un ambiente esclusivo. I VIP Corners, che possono essere interamente riservati, uniscono comfort e privacy, mentre l’area Sea Bay offre lettini a bordo acqua e, dal 1° giugno, la possibilità di fare un tuffo in una zona balneabile sorvegliata nel Mediterraneo. Senza dimenticare la piscina coperta con idromassaggio e quella all’aperto, entrambe riscaldate tutto l’anno.

. Prezzi: a partire da 160 € a persona, compreso l’accesso ai servizi della spiaggia

. Aperto dal 14 maggio al 30 settembre 2026, dalle 9.00 alle 19.00 in giugno e settembre e dalle 8.00 alle 20.00 in luglio e agosto.

. Informazioni e prenotazioni: +337 98 06 03 60 / La laguna del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort: un hotel socialmente responsabile

Il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, che detiene la certificazione Green Globe Platinum, è inoltre attivamente impegnato in un approccio eco-sostenibile. Questo impegno è stato premiato il 15 maggio in occasione dei GIFFTS Pineapple Awards. L’hotel ha ricevuto il premio nella categoria “Overall Hotel”, assegnato da Preferred Hotels & Resorts, che riconosce le iniziative della struttura nei settori della filantropia, della sostenibilità e della responsabilità sociale.

