Festival des Étoilés Monte-Carlo 2026: quattro collaborazioni d’eccezione e il gala finale con Alain Ducasse, Marcel Ravin, Yannick Alléno e Cedric Grolet

Monte-Carlo Société des Bains de Mer annuncia il programma del Festival des Étoilés Monte-Carlo 2026, una serie di appuntamenti dedicati all’alta gastronomia che vedranno protagonisti alcuni dei più importanti chef del panorama culinario internazionale.
Il primo evento è in programma sabato 13 giugno al Pavyllon Monte-Carlo, ristorante premiato con una stella Michelin, dove Yannick Alléno firmerà una collaborazione esclusiva con Gérald Passedat.
Per maggiori informazioni e per prenotare la serata è possibile consultare: https://www.montecarlosbm.com/fr/activity/pavyllon-monte-carlo-un-4-mains-yannick-alleno-x-gerald-passedat.
Il secondo appuntamento si terrà giovedì 23 luglio all’Elsa Marcel Ravin, anch’esso insignito di una stella Michelin. Per l’occasione, Marcel Ravin accoglierà Christopher Coutanceau per una cena d’eccezione.
Tutti i dettagli dell'evento e le modalità di prenotazione sono disponibili qui: https://www.montecarlosbm.com/fr/activity/elsa-marcel-ravin-un-4-mains-marcel-ravin-x-christopher-coutanceau.
Il Festival proseguirà sabato 19 settembre presso L’Abysse Monte-Carlo, ristorante premiato con due stelle Michelin, con una collaborazione tra Yannick Alléno e Martino Ruggieri.
Le prenotazioni per l'appuntamento sono aperte e possono essere effettuate attraverso il seguente link: https://www.montecarlosbm.com/fr/activity/labysse-monte-carlo-un-4-mains-yannick-alleno-x-martino-ruggieri.
Il calendario culminerà sabato 14 novembre con il Gala del Festival des Étoilés Monte-Carlo. Per questa serata speciale, gli chef stellati del Resort — Alain Ducasse, Marcel Ravin e Yannick Alléno — insieme a Cedric Grolet si riuniranno per una cena esclusiva all’insegna dello spettacolo, dell’eccellenza e dell’alta gastronomia.
Per partecipare alla serata conclusiva del Festival e conoscere il programma completo è possibile visitare il seguente LINK.