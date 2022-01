Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



ANTIBES

Mouvances dans le théâtre contemporain, autour de Houellebecq

Giovedì 20 gennaio 2022 ore 18

À Théâtre Antibéa 15 rue Clemenceau



"Pièce unique"

Dal 20 al 22 gennaio 2022 ore 20,30, il sabato anche ore 18

Théâtre Le Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



Tour de carte et territoire Houellebecq

Dal 21 gennaio al 23 gennaio 2022 ore 20,30, la domenica ore 16

Théâtre Antibea

15 rue Clemenceau



"Guss le photographe"

Domenica 23 gennaio 2022 ore 11

Théâtre Le Tribunal

5 Place Amiral Barnaud



Université des Savoirs - " Sous le signe d'Isis et d'Osiris "

Martedì 25 genaio 2022 ore 18

Salle des Associations

Cours Massena



Concert symphonique

Sabato 22 gennaio 2022ore 20

Série Grande Saison : concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Stanislav Kochanovksy avec Matthias Goerne, baryton. Au programme : Dmitri Chostakovitch et Nikolaï Rimsky-Korsakov

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Qui Est Monsieur Schmitt ?

Domenica 23 gennaio 2022 ore 17

"Qui Est Monsieur Schmitt ?" de Sébastien Thiéry, avec Ste´phane de Groodt, Vale´rie Bonneton, Renaud Rutten, Chick Ortega et Steven Dagrou

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Rencontre Dédicace

Martedì 25 gennaio 2022 ore 18

Rencontre dédicace avec Cyrille Baudouin et Anthony Turpaud autour de leur ouvrage "L’empreinte du ciel étoilé, des Alpes à la Méditerranée", organisé par la Médiathèque de Monaco

Médiathèque de Monaco

Bibliothèque Louis Notari8, rue Louis Notari



Happy Hour Musical

Martedì 25 gennaio 2022 ore 18,30

Happy Hour Musical : concert de musique de chambre avec Jae-Eun Lee & Mitchell Huang, violons, Raphaël Chazal, alto, Florence Leblond, violoncelle, Delphine Hueber, flûte et Matthieu Petitjean, hautbois. Au programme : Wolfgang Amadeus Mozart

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Pour La Suite Du Monde

Martedì 25 gennaio 2022 ore 20

Tout l'Art du Cinéma - Les Mardis du Cinéma - projection du film "Pour La Suite Du Monde" de Pierre Perrault et Michel Brault (1962) organisée par l'Institut Audiovisuel de Monaco

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Les Casemates de la création - Exposition Raymond-Pierre

Fino al 30 gennaio 2022

À Casemate Comte

bd d’Aguillon.



Les Casemates de la création - Exposition Nathalie Mauche et Pascal Papalia

Fino al 28 febbraio 2022

Casemate Comte

bd d’Aguillon.



AURON

Les Chefs Au Sommet d'Auron

Fino al 20 gennaio 2022

Les restaurants de la station et des villages de St Etienne de Tinée et St Dalmas le Selvage.

Un Festival de la Gastronomie de Montagne d'Auron en présence des plus grands chefs étoilés de la région.

les-chefs-au-sommet-d-auron

Menu à seulement 45€ comprenant amuse-bouche, entrée, plat et dessert.



CANNES

CONCERT LE BEL AUJOURD'HUI - AMY

Giovedì 20 gennaio 2020 ore 19

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



SPECTACLE NILSON DANS LE BONHEUR

Giovedì 20 gennaio 2020 ore 20,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



CONFÉRENCE OÙ DONC EST LE BONHEUR?

Venerdì 21 gennaio 2022 ore 18,30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



ANIMATIONS VISITE COMMENTÉE - EXPOSITION "CIAO ITALIA !"

Venerdì 21 gennaio 2022 ore 15

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



SPECTACLE HUBERT-FÉLIX THIÉFAINE

Sabato 22 gennaio 2022 ore 20,30

Palais des festivals et des congrès - Théâtre Claude Debussy

1 boulevard de la Croisette



CONFÉRENCE QUAND LA MODERNITÉ NAÎT À FLORENCE : MASSACCIO ET FRA ANGELICO

Sabato 22 gennaio 2022 ore 15

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



SPECTACLE LA CUISINE DES ANGES

d'Albert Husson

Da sabato 22 gennaio a domenica 23 gennaio 2022

Sabato 22 ore 20,30 e domenica 23 gennaio 2022 ore 15

Espace Miramar

35 rue Pasteur



CONCERT KA & THE BLUES DEVILS / LEOCED & THE OLDTIMERS / LE SHARK

Picaud Blues

Sabato 22 gennaio 2022 ore 19

MJC Picaud / Studio 13



SPECTACLE DISCOURS À LA NATION / PIÈCE BLANCHE

Journée Compagnie Nuit blanche

Sabato 22 gennaio 2022 ore 15

Collège International de Cannes

1 avenue Alexandre Pascal



ATELIER DE CHANT ORIENTAL

Sabato 22 gennaio 2022 ore 10,30

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo



SPECTACLE GRINGOIRE ET LA FILLE DE MONSIEUR SEGUIN

Sabato 22 gennaio 2022 ore 20,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



SPECTACLE UNE HISTOIRE D'AMOUR

Molière 2020 de la Mise en scène d’un spectacle de Théâtre Privé

Domenica 23 gennaio 2022 ore 18

Palais des festivals et des congrès - Théâtre Claude Debussy

1 boulevard de la Croisette



SPECTACLE ANTIOCHE

Martedì 25 gennaio 2022 ore 19,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



EXPOSITION DE LA MAIN À L'HUMAIN, LES MARIONNETTES D'ARKETAL

Fino a domenica 13 marzo 2022

Horaire: De 10h à 12h et de 14h à 18h

Espace Miramar

35 rue Pasteur



EXPOSITION CIAO ITALIA !

Fino a lunedì 21 marzo 2022

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



FIONA RAE - Mostra

Fino a domenica 24 aprile 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



EXPOSITION Photographie NICOLAS FLOC'H - INVISIBLE PARALLÈLE

Fino a domenica 22 maggio 2022

JANVIER À MARS :

- Du mardi au dimanche : de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 16h45

AVRIL / MAI :

- Du mardi au dimanche : de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 17h45

- Fermée le 1er mai

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITIONS HARALAMPI G. OROSCHAKOFF - VISAGES DES FRONTIÈRES

Fino al 29 maggio 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



CARROS

Vers le spectre

Venerdì 21 gennaio 2022 ore 20

Salle Juliette Gréco

5 boulevard de la Colle Belle



MENTON

Séance cinéma commentée par Yves Gasiglia

Venerdì 21 gennaio 2022 ore 19

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer 06500 Menton



6ème édition de la Nuit de la lecture

Sabato 22 gennaio 2022 ore 9,30 e ore 14 fino alle 21

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer



Visite guidée : jardin remarquable le Mas Flofaro

Giovedì 20 gennaio 2022 ore 10|

69 corniche André Tardieu



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 20 gennaio 2022 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 20 gennaio 2022 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée : Le Jardin Serre de la Madone

Giovedì 20 gennaio 2022 ore 15

Venerdì 21 gennaio 2022 ore 15

Sabato 22 gennaio 2022 ore 15

Domenica 23 gennaio 2022 ore 15

Martedì 25 gennaio 2022 ore 15

Mercoledì 26gennaio 2022 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 21 gennaio 2022 ore 10

Lunedì 24 gennaio 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée: Le Jardin de Maria Serena

Venerdì 21 gennaio 2022 ore 10

Martedì 25 gennaio 2022 ore 10

21 Prom. Reine Astrid



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 24 gennaio 2022 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 24 gennaio 2022 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 25 gennaio 2022 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : le jardin d'agrumes du Palais de Carnolès

Mercoledì 26 gennaio 2022 ore 10

Palais de Carnolès

3 Avenue de la Madone



Exposition Maalesh, sur les traces de Jean Cocteau en Méditerranée

Fino al 31 gennaio 2022

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



MONACO

90e Rallye Monte-Carlo

Fino a domenica 23 gennaio 2022, Principauté de Monaco

90e Rallye Monte-Carlo, manche inaugurale du Championnat du Monde FIA des Rallyes 2022 (WRC)

Principauté de Monaco



Gaby la Magnifique

Giovedì 20, Venerdì 21 e Sabato 22 gennaio 2022 ore 20,30 - Domenica 23 gennaio 2022 ore 16,30

"Gaby la Magnifique" de Mireille Doering avec Cléo Sénia, Jean-Christophe Born et Diego Bordonaro

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Récital de piano

Giovedì 20 gennaio 2022 ore 20

Série Grande Saison : récital de piano avec Mikhaïl Pletnev. Au programme : Frédéric Chopin

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Une Histoire d'Amour

Giovedì 20 gennaio 2022 ore 20,30,

"Une Histoire d'Amour" de Alexis Michalik, avec Cle´ment Aubert, Pauline Bression, Victoire Brunelle-Re´my, Juliette Delacroix et Marie-Camille Soyer

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Il Turco in Italia

Venerdì 21 gennaio (gala), ore 20, domenica 23 gennaio ore 15, martedì 25 e giovedì 27 gennaio ore 20

"Il Turco in Italia" de Gioachino Rossini avec Cecilia Bartoli, José Maria Lo Monaco, Barry Banks, David Astorga, Ildar Abdrazakov, Nicola Alaimo, Giovanni Romeo, le Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo et Les Musiciens du Prince-Monaco, sous la direction de Gianluca Capuano, organisé par l'Opéra de Monte-Carlo

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Place du Casino



Exposition "Monaco – Alexandrie" : Le grand détour villes-mondes et surréalisme cosmopolite

Fino a lunedì 2 maggio 2022

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Tremblements, Acquisitions récentes du Nouveau Musée National de Monaco"

Fino a domenica dimanche 15 maggio 2022,

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

Salon Studyrama des Études Supérieures

Venerdì 21 gennaio 2022

Acropolis, Palais des Congrès et des Expositions

1 Esplanade Kennedy



Orchestre d’harmonie de la ville de Nice

Domenica 23 gennaio 2022 ore 15,30

Basilique Notre-Dame

Av Jean Médecin



Sosno Squatte l'Antique

Fino al 23 gennaio 2022

Musée d'Archéologie de Nice Cimiez

160 av des Arènes de Cimiez - 06100 NICE



Casse Noisette – Ballet et Orchestre Bolchoi de Minsk

Martedì 25 gennaio 2022 ore 20

Acropolis - Auditorium Apollon

1 Esplanade Kennedy



Garou – Soul City Tour

Mercoledì 26 gennaio 2022 ore 20

Acropolis - Auditorium Apollon

1 Esplanade Kennedy



2011-2021 - 10 Vagues, Bruno Bébert

Fino al 31 gennaio 2022

Promenade des Anglais (sous la pergola, face à l'hôtel Negresco)



« Les routes du thé » par Tuul et Bruno Morandi

Fino a l7 febbraio 2022

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Jacques Renoir. Matières à paysages

Fino al 20 febbraio 2022

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Matisse dans la collection Nahmad

Fino al 22 febbraio 2022

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



Isa Melsheimer

Fino al 27 février 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



Hommage à Albert Camus - Au milieu de l'hiver, un été invincible

Fino al 27 fébbraio 2022

Divers lieux de Nice

Théâtre, lecture, concerts, exposition, ateliers, cinéma et création sont au rendez-vous de septembre 2021 à février 2022 dans une programmation riche et protéiforme.

hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible

Informations www.nice.fr/fr/actualites/hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible/mairie



Troisième édition du Festival photographique « Déclics niçois »

Fino al 2 marzo 2022

Parc Phoenix

Conférences, expositions, concours, ateliers et stage permettront au public de découvre cette univers photographique en admirant les œuvres mais également en pratiquant.

troisieme-edition-du-festival-photographique-declics-nicois

405 Promenade des Anglais



Divines collections. L’art sacré du comté de Nice

Fino al 21 marzo 2022

Palais Lascaris

15 rue Droite



Le théâtre des objets de Daniel Spoerri

Fino al 27 marzo 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein - 06300 NICE



Noël Dolla, visite d’atelier / Sniper, 2018-2021

Fino al 31 marzo 2022

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



Revers / Accrochage des Collections

Fino al 30 settembre 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein